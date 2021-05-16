В Иерусалиме водитель попытался задавить полицейских
17:31 16.05.2021 (обновлено: 18:31 16.05.2021)
© REUTERS / Stephen FarrellИзраильские полицейские и медики работают на месте происшествия у въезда в район Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая — РИА Новости. В Восточном Иерусалиме неизвестный попытался задавить на машине группу полицейских, сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.
"Попытка автомобильного теракта совершена на въезде в район Шейх Джаррах в Иерусалиме, полицейские офицеры ранены. Террорист нейтрализован на месте", — заявил он.
Позднее Розенфельд уточнил, что при наезде ранения получили шесть силовиков, двое из них находятся в состоянии средней тяжести, у остальных легкие травмы.
Беспорядки в квартале Шейх Джаррах не утихают уже несколько недель, они начались после попыток выселить несколько палестинских семей.
Столкновения между мусульманами и израильской полицией привели к полномасштабным боевым действиям.
По данным на 16 мая, из сектора Газа по территории Израиля выпустили почти три тысячи ракет, из них 1150 удалось перехватить. В стране погибли десять человек, около 50 получили серьезные ранения.
В Газе жертвами ответных ударов стали 188 палестинцев, среди них 55 детей. Ранены больше тысячи человек.