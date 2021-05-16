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В Иерусалиме водитель попытался задавить полицейских
В Иерусалиме водитель попытался задавить полицейских
В Восточном Иерусалиме неизвестный попытался задавить на машине группу полицейских, сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T17:31
2021-05-16T18:31
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
безопасность
иерусалим
происшествия
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая — РИА Новости. В Восточном Иерусалиме неизвестный попытался задавить на машине группу полицейских, сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.Позднее Розенфельд уточнил, что при наезде ранения получили шесть силовиков, двое из них находятся в состоянии средней тяжести, у остальных легкие травмы.Беспорядки в квартале Шейх Джаррах не утихают уже несколько недель, они начались после попыток выселить несколько палестинских семей.Столкновения между мусульманами и израильской полицией привели к полномасштабным боевым действиям.По данным на 16 мая, из сектора Газа по территории Израиля выпустили почти три тысячи ракет, из них 1150 удалось перехватить. В стране погибли десять человек, около 50 получили серьезные ранения.В Газе жертвами ответных ударов стали 188 палестинцев, среди них 55 детей. Ранены больше тысячи человек.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, безопасность, иерусалим, происшествия, в мире

В Иерусалиме водитель попытался задавить полицейских

17:31 16.05.2021 (обновлено: 18:31 16.05.2021)
 
© REUTERS / Stephen FarrellИзраильские полицейские и медики работают на месте происшествия у въезда в район Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме
Израильские полицейские и медики работают на месте происшествия у въезда в район Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© REUTERS / Stephen Farrell
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая — РИА Новости. В Восточном Иерусалиме неизвестный попытался задавить на машине группу полицейских, сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.

"Попытка автомобильного теракта совершена на въезде в район Шейх Джаррах в Иерусалиме, полицейские офицеры ранены. Террорист нейтрализован на месте", — заявил он.

Позднее Розенфельд уточнил, что при наезде ранения получили шесть силовиков, двое из них находятся в состоянии средней тяжести, у остальных легкие травмы.
Беспорядки в квартале Шейх Джаррах не утихают уже несколько недель, они начались после попыток выселить несколько палестинских семей.
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Столкновения между мусульманами и израильской полицией привели к полномасштабным боевым действиям.
По данным на 16 мая, из сектора Газа по территории Израиля выпустили почти три тысячи ракет, из них 1150 удалось перехватить. В стране погибли десять человек, около 50 получили серьезные ранения.
В Газе жертвами ответных ударов стали 188 палестинцев, среди них 55 детей. Ранены больше тысячи человек.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуБезопасностьИерусалимПроисшествияВ мире
 
 
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