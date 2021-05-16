https://ria.ru/20210516/popytka-1732536094.html

В Иерусалиме водитель попытался задавить полицейских

В Иерусалиме водитель попытался задавить полицейских

В Восточном Иерусалиме неизвестный попытался задавить на машине группу полицейских, сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T17:31

2021-05-16T17:31

2021-05-16T18:31

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

безопасность

иерусалим

происшествия

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая — РИА Новости. В Восточном Иерусалиме неизвестный попытался задавить на машине группу полицейских, сообщил официальный представитель полиции Израиля Мики Розенфельд.Позднее Розенфельд уточнил, что при наезде ранения получили шесть силовиков, двое из них находятся в состоянии средней тяжести, у остальных легкие травмы.Беспорядки в квартале Шейх Джаррах не утихают уже несколько недель, они начались после попыток выселить несколько палестинских семей.Столкновения между мусульманами и израильской полицией привели к полномасштабным боевым действиям.По данным на 16 мая, из сектора Газа по территории Израиля выпустили почти три тысячи ракет, из них 1150 удалось перехватить. В стране погибли десять человек, около 50 получили серьезные ранения.В Газе жертвами ответных ударов стали 188 палестинцев, среди них 55 детей. Ранены больше тысячи человек.

https://ria.ru/20210516/izrail-1732534976.html

иерусалим

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2021

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, безопасность, иерусалим, происшествия, в мире