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Россиян предупредили о похолодании
Россиян предупредили о похолодании
В понедельник в Центральном федеральном округе воздух прогреется до 30-32 градусов, затем начнется похолодание, которое приведет к понижению температур до... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T02:04
2021-05-16T02:23
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
костромская область
общество
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В понедельник в Центральном федеральном округе воздух прогреется до 30-32 градусов, затем начнется похолодание, которое приведет к понижению температур до климатической нормы 15-20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что температура в начале недели будет в ЦФО превышать норму на 8 градусов."На севере ЦФО, чуть восточнее (Владимирская, Костромская области) там теплее будет, даже жарче, чем в Москве, за счет переноса жарких, воздушных масс. Это означает, что если в воскресенье в Москве температурный фон 20-25 градусов, то днем в понедельник уже будет 28-30 градусов, а в Костромской области еще выше на один-два градуса. Во вторник будет еще высокая температура 26-28 градусов", — сказал Вильфанд.Синоптик обратил внимание, что ночь на вторник будет по-летнему теплой. Минимальные ночные температуры составят 15-18 градусов."Во вторник уже будет ощущаться влияние циклонической ложбины... Будет уже облачно, в среду ночь еще будет очень теплой, но более облачной и дождливой. В четверг тоже дождь. В среду температура будет от 19 до 23 градусов, но все-таки это заметное, сильное понижение. Дальше, в четверг-пятницу будет уже 15-20, тоже облачно, но с дождями", — сказал Вильфанд.Согласно прогнозу, дожди будут кратковременными.
https://ria.ru/20210513/zhara-1732091199.html
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, костромская область, общество

Россиян предупредили о похолодании

02:04 16.05.2021 (обновлено: 02:23 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди во время дождя на Красной площади в Москве
Люди во время дождя на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В понедельник в Центральном федеральном округе воздух прогреется до 30-32 градусов, затем начнется похолодание, которое приведет к понижению температур до климатической нормы 15-20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Так будет делиться неделя: сначала очень жаркая погода (понедельник-вторник), затем ослабление жары и возвращение к обычной, нормальной погоде. Уже ночные температуры будут около 10 градусов и дневные от 15 до 20 градусов", — сказал Вильфанд.

Он отметил, что температура в начале недели будет в ЦФО превышать норму на 8 градусов.
"На севере ЦФО, чуть восточнее (Владимирская, Костромская области) там теплее будет, даже жарче, чем в Москве, за счет переноса жарких, воздушных масс. Это означает, что если в воскресенье в Москве температурный фон 20-25 градусов, то днем в понедельник уже будет 28-30 градусов, а в Костромской области еще выше на один-два градуса. Во вторник будет еще высокая температура 26-28 градусов", — сказал Вильфанд.
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Синоптик обратил внимание, что ночь на вторник будет по-летнему теплой. Минимальные ночные температуры составят 15-18 градусов.
"Во вторник уже будет ощущаться влияние циклонической ложбины... Будет уже облачно, в среду ночь еще будет очень теплой, но более облачной и дождливой. В четверг тоже дождь. В среду температура будет от 19 до 23 градусов, но все-таки это заметное, сильное понижение. Дальше, в четверг-пятницу будет уже 15-20, тоже облачно, но с дождями", — сказал Вильфанд.
Согласно прогнозу, дожди будут кратковременными.
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РоссияПогодаРоман ВильфандГидрометцентрМоскваКостромская областьОбщество
 
 
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