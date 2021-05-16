https://ria.ru/20210516/pokholodanie-1732488908.html

Россиян предупредили о похолодании

Россиян предупредили о похолодании

В понедельник в Центральном федеральном округе воздух прогреется до 30-32 градусов, затем начнется похолодание, которое приведет к понижению температур до... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T02:04

2021-05-16T02:04

2021-05-16T02:23

россия

погода

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

костромская область

общество

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В понедельник в Центральном федеральном округе воздух прогреется до 30-32 градусов, затем начнется похолодание, которое приведет к понижению температур до климатической нормы 15-20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он отметил, что температура в начале недели будет в ЦФО превышать норму на 8 градусов."На севере ЦФО, чуть восточнее (Владимирская, Костромская области) там теплее будет, даже жарче, чем в Москве, за счет переноса жарких, воздушных масс. Это означает, что если в воскресенье в Москве температурный фон 20-25 градусов, то днем в понедельник уже будет 28-30 градусов, а в Костромской области еще выше на один-два градуса. Во вторник будет еще высокая температура 26-28 градусов", — сказал Вильфанд.Синоптик обратил внимание, что ночь на вторник будет по-летнему теплой. Минимальные ночные температуры составят 15-18 градусов."Во вторник уже будет ощущаться влияние циклонической ложбины... Будет уже облачно, в среду ночь еще будет очень теплой, но более облачной и дождливой. В четверг тоже дождь. В среду температура будет от 19 до 23 градусов, но все-таки это заметное, сильное понижение. Дальше, в четверг-пятницу будет уже 15-20, тоже облачно, но с дождями", — сказал Вильфанд.Согласно прогнозу, дожди будут кратковременными.

https://ria.ru/20210513/zhara-1732091199.html

https://ria.ru/20210513/zhara-1732061334.html

россия

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костромская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, костромская область, общество