Россиян предупредили о похолодании
02:04 16.05.2021 (обновлено: 02:23 16.05.2021)
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В понедельник в Центральном федеральном округе воздух прогреется до 30-32 градусов, затем начнется похолодание, которое приведет к понижению температур до климатической нормы 15-20 градусов, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Так будет делиться неделя: сначала очень жаркая погода (понедельник-вторник), затем ослабление жары и возвращение к обычной, нормальной погоде. Уже ночные температуры будут около 10 градусов и дневные от 15 до 20 градусов", — сказал Вильфанд.
Он отметил, что температура в начале недели будет в ЦФО превышать норму на 8 градусов.
"На севере ЦФО, чуть восточнее (Владимирская, Костромская области) там теплее будет, даже жарче, чем в Москве, за счет переноса жарких, воздушных масс. Это означает, что если в воскресенье в Москве температурный фон 20-25 градусов, то днем в понедельник уже будет 28-30 градусов, а в Костромской области еще выше на один-два градуса. Во вторник будет еще высокая температура 26-28 градусов", — сказал Вильфанд.
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Синоптик обратил внимание, что ночь на вторник будет по-летнему теплой. Минимальные ночные температуры составят 15-18 градусов.
"Во вторник уже будет ощущаться влияние циклонической ложбины... Будет уже облачно, в среду ночь еще будет очень теплой, но более облачной и дождливой. В четверг тоже дождь. В среду температура будет от 19 до 23 градусов, но все-таки это заметное, сильное понижение. Дальше, в четверг-пятницу будет уже 15-20, тоже облачно, но с дождями", — сказал Вильфанд.
Согласно прогнозу, дожди будут кратковременными.