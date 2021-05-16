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В Абхазии пятые сутки ищут пропавшего в горах россиянина
В Абхазии пятые сутки ищут пропавшего в горах россиянина
Абхазские спасатели пятые сутки ищут пропавшего в горах туриста из России, в воскресенье поисковая группа должна была добраться до лагеря, где он может... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T18:25
2021-05-16T18:25
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
абхазия
сухум
в мире
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СУХУМ, 16 мая - РИА Новости. Абхазские спасатели пятые сутки ищут пропавшего в горах туриста из России, в воскресенье поисковая группа должна была добраться до лагеря, где он может находиться, сообщили РИА Новости в МЧС республики.Ранее сообщалось, что шестерых из семи российских туристов, которые потерялись в горах Абхазии, доставили в Сухум. В пятницу поисково-спасательная группа направилась в лагерь, где остался один из них.Ранее сообщалось, что российские туристы, спускавшиеся с верховьев реки Гумиста, вышли на связь с абхазскими спасателями и сказали, что один из них не может самостоятельно сойти с высокогорья. По словам инструктора группы Анны Делёвой, они попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы.Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), абхазия, сухум, в мире

В Абхазии пятые сутки ищут пропавшего в горах россиянина

18:25 16.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкДемонстрация спасательной техники МЧС России
Демонстрация спасательной техники МЧС России - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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СУХУМ, 16 мая - РИА Новости. Абхазские спасатели пятые сутки ищут пропавшего в горах туриста из России, в воскресенье поисковая группа должна была добраться до лагеря, где он может находиться, сообщили РИА Новости в МЧС республики.
Ранее сообщалось, что шестерых из семи российских туристов, которые потерялись в горах Абхазии, доставили в Сухум. В пятницу поисково-спасательная группа направилась в лагерь, где остался один из них.

"Сегодня спасатели должны были добраться до лагеря, где остался турист, но мы пока не получали информации об этом", - сказал представитель пресс-службы.

Ранее сообщалось, что российские туристы, спускавшиеся с верховьев реки Гумиста, вышли на связь с абхазскими спасателями и сказали, что один из них не может самостоятельно сойти с высокогорья. По словам инструктора группы Анны Делёвой, они попали под сильный снегопад и ледяной дождь, сбились с пути и не смогли вернуться к базовому лагерю, где их ожидал еще один член группы.
Туристическая группа из России состоит из членов клуба любителей туризма из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Челябинска и Санкт-Петербурга.
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