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Синоптики предупредили о рекордно теплой погоде в Москве
Синоптики предупредили о рекордно теплой погоде в Москве
Рекордное тепло, засушливый воздух и пылевой шлейф ожидаются в начале недели в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T11:37
2021-05-16T13:25
дон
евгений тишковец
ленинградская область
москва
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рекордное тепло, засушливый воздух и пылевой шлейф ожидаются в начале недели в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, может сработать эффект "погоды в пустыне"."Дело в том, что в нижней тропосфере установится устойчивый и довольно мощный юго-восточный вынос воздушных масс на скорости 70-90 километров в час, который может поднять аэрозоли в нижнем пограничном слое за счет пыльных (песчаных) бурь, фиксируемых метеостанциями Средней Азии и северо-западного Прикаспия - Астраханская область, Калмыкия и Дагестан. В результате пылевой шлейф 17 и 18 мая может постепенно распространиться в междуречье Волги и Дона, далее - в Черноземье, Центральную Россию и даже достигнуть северо-западных регионов нашей страны - Ленинградская область и Карелия", - отметил Тишковец.Синоптик уточнил, что содержание частиц пыли и песка в атмосфере прогнозируется незначительное - оптическая толщина пыли не более 0,1-0,2 единиц, при пыльной буре этот показатель варьируется от 1,2 до 6,4 единиц. Для глаз человека замутненность атмосферы будет незаметной, а повышение концентрации гидрометеоров если и смогут зафиксировать, то только специальные приборы."Однако это может ухудшить экологическую обстановку и негативно сказаться на здоровье людей - в сухом воздухе с такой низкой влажностью распространяются вирусы, бактерии, отсюда и респираторные болезни. Сухой воздух иссушает слизистую оболочку носоглотки, которая становится восприимчивой к воздействию аллергенов, недостаток влаги в воздухе может вызвать синдром "сухого глаза" - слезотечение и ощущение попадания песка, низкая влажность вредна также для здоровья кожи, волос и ногтей", - добавил Тишковец.
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дон, евгений тишковец, ленинградская область, москва, общество

Синоптики предупредили о рекордно теплой погоде в Москве

11:37 16.05.2021 (обновлено: 13:25 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкГенеральная репетиция воздушной части парада Победы в Москве
Генеральная репетиция воздушной части парада Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Рекордное тепло, засушливый воздух и пылевой шлейф ожидаются в начале недели в Москве, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ожидаемое "знойное дыхание" одной из самых жарких пустынь мира – Каракум скажется в Центральной России не только небывалым и даже рекордным теплом, но и очень засушливым воздухом, относительная влажность которого упадет и окажется почти втрое ниже нормы – всего около 25%", - рассказал Тишковец.
По его словам, может сработать эффект "погоды в пустыне".
"Дело в том, что в нижней тропосфере установится устойчивый и довольно мощный юго-восточный вынос воздушных масс на скорости 70-90 километров в час, который может поднять аэрозоли в нижнем пограничном слое за счет пыльных (песчаных) бурь, фиксируемых метеостанциями Средней Азии и северо-западного Прикаспия - Астраханская область, Калмыкия и Дагестан. В результате пылевой шлейф 17 и 18 мая может постепенно распространиться в междуречье Волги и Дона, далее - в Черноземье, Центральную Россию и даже достигнуть северо-западных регионов нашей страны - Ленинградская область и Карелия", - отметил Тишковец.
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Синоптик уточнил, что содержание частиц пыли и песка в атмосфере прогнозируется незначительное - оптическая толщина пыли не более 0,1-0,2 единиц, при пыльной буре этот показатель варьируется от 1,2 до 6,4 единиц. Для глаз человека замутненность атмосферы будет незаметной, а повышение концентрации гидрометеоров если и смогут зафиксировать, то только специальные приборы.
"Однако это может ухудшить экологическую обстановку и негативно сказаться на здоровье людей - в сухом воздухе с такой низкой влажностью распространяются вирусы, бактерии, отсюда и респираторные болезни. Сухой воздух иссушает слизистую оболочку носоглотки, которая становится восприимчивой к воздействию аллергенов, недостаток влаги в воздухе может вызвать синдром "сухого глаза" - слезотечение и ощущение попадания песка, низкая влажность вредна также для здоровья кожи, волос и ногтей", - добавил Тишковец.
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ДонЕвгений ТишковецЛенинградская областьМоскваОбщество
 
 
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