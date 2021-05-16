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При сходе поезда в Миннесоте произошла утечка соляной кислоты
При сходе поезда в Миннесоте произошла утечка соляной кислоты
Состав из 50 вагонов, в которых перевозилась соляная кислота, сошел с рельсов в городе Альберт-Ли штата Миннесота в США, сообщает местный телеканал WCCO-TV. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T09:23
2021-05-16T09:23
сша
миннесота
происшествия
в мире
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Состав из 50 вагонов, в которых перевозилась соляная кислота, сошел с рельсов в городе Альберт-Ли штата Миннесота в США, сообщает местный телеканал WCCO-TV.По его данным, около 13.45 по местному времени в субботу (21.45 мск) 28 вагонов поезда сошли с рельсов рядом с озером в Альберт-Ли, никто не пострадал, устанавливаются обстоятельства произошедшего.Как информирует телеканал со ссылкой на власти, в перевернувшихся вагонах перевозилась соляная кислота, произошла утечка. На месте находятся специалисты по работе с опасными веществами.
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сша, миннесота, происшествия, в мире

При сходе поезда в Миннесоте произошла утечка соляной кислоты

09:23 16.05.2021
 
© AP Photo / Jeff BlakeСотрудник правоохранительных органов
Сотрудник правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© AP Photo / Jeff Blake
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Состав из 50 вагонов, в которых перевозилась соляная кислота, сошел с рельсов в городе Альберт-Ли штата Миннесота в США, сообщает местный телеканал WCCO-TV.
По его данным, около 13.45 по местному времени в субботу (21.45 мск) 28 вагонов поезда сошли с рельсов рядом с озером в Альберт-Ли, никто не пострадал, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Как информирует телеканал со ссылкой на власти, в перевернувшихся вагонах перевозилась соляная кислота, произошла утечка. На месте находятся специалисты по работе с опасными веществами.
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