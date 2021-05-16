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В Хельсинки проходит демонстрация в поддержку Израиля
В Хельсинки проходит демонстрация в поддержку Израиля
Около 400 активистов проводят демонстрацию в поддержку Израиля в центре Хельсинки, сообщает пресс-служба городской полиции. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T17:24
2021-05-16T17:24
2021-05-16T17:24
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
финляндия
хельсинки
палестина
израиль
безопасность
происшествия
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 мая - РИА Новости. Около 400 активистов проводят демонстрацию в поддержку Израиля в центре Хельсинки, сообщает пресс-служба городской полиции.По данным газеты Helsingin Sanomat, мероприятие организовали около 20 организаций финско-израильской дружбы.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории выпущено 2,9 тысячи ракет, 1 150 из них перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль в ответ нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.
сектор газа
финляндия
хельсинки
палестина
израиль
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, финляндия, хельсинки, палестина, израиль, безопасность, происшествия, в мире