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В Хельсинки проходит демонстрация в поддержку Израиля

В Хельсинки проходит демонстрация в поддержку Израиля

Около 400 активистов проводят демонстрацию в поддержку Израиля в центре Хельсинки, сообщает пресс-служба городской полиции. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T17:24

2021-05-16T17:24

2021-05-16T17:24

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

финляндия

хельсинки

палестина

израиль

безопасность

происшествия

в мире

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ХЕЛЬСИНКИ, 16 мая - РИА Новости. Около 400 активистов проводят демонстрацию в поддержку Израиля в центре Хельсинки, сообщает пресс-служба городской полиции.По данным газеты Helsingin Sanomat, мероприятие организовали около 20 организаций финско-израильской дружбы.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории выпущено 2,9 тысячи ракет, 1 150 из них перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль в ответ нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.

сектор газа

финляндия

хельсинки

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, финляндия, хельсинки, палестина, израиль, безопасность, происшествия, в мире