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В Хельсинки проходит демонстрация в поддержку Израиля
В Хельсинки проходит демонстрация в поддержку Израиля
Около 400 активистов проводят демонстрацию в поддержку Израиля в центре Хельсинки, сообщает пресс-служба городской полиции. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T17:24
2021-05-16T17:24
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
финляндия
хельсинки
палестина
израиль
безопасность
происшествия
в мире
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 мая - РИА Новости. Около 400 активистов проводят демонстрацию в поддержку Израиля в центре Хельсинки, сообщает пресс-служба городской полиции.По данным газеты Helsingin Sanomat, мероприятие организовали около 20 организаций финско-израильской дружбы.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории выпущено 2,9 тысячи ракет, 1 150 из них перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль в ответ нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.
сектор газа
финляндия
хельсинки
палестина
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, финляндия, хельсинки, палестина, израиль, безопасность, происшествия, в мире

В Хельсинки проходит демонстрация в поддержку Израиля

17:24 16.05.2021
 
© РИА НовостиХельсинки, Финляндия
Хельсинки, Финляндия - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости
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ХЕЛЬСИНКИ, 16 мая - РИА Новости. Около 400 активистов проводят демонстрацию в поддержку Израиля в центре Хельсинки, сообщает пресс-служба городской полиции.
"Полиция была уведомлена о демонстрации, связанной с ситуацией в Израиле, которая может вызвать временное нарушение движения транспорта в центре Хельсинки… В шествии принимают участие около 400 человек. Полиция заранее проинструктировала организаторов соблюдать безопасную дистанцию", - говорится в сообщении.
По данным газеты Helsingin Sanomat, мероприятие организовали около 20 организаций финско-израильской дружбы.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории выпущено 2,9 тысячи ракет, 1 150 из них перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль в ответ нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаФинляндияХельсинкиПалестинаИзраильБезопасностьПроисшествияВ мире
 
 
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