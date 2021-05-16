Сенатор Рязанский назвал цель создания Единой платформы управления данным
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Единая информационная платформа национальной системы управления данными позволит всем региональным структурам "использовать информационные ресурсы в режиме обратной связи с федеральной частью", заявил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
По его словам, при переезде в другой регион у граждан часто возникают трудности с оформлением документов на получение услуг, которыми они пользовались до смены места жительства. Рязанский отметил, что эта проблема также касается и юридических лиц. И новая платформа позволит их разрешить, заявил сенатор.
"Все это настолько громоздко...эта система, безусловно, будет играть большую роль с точки зрения оперативности в решении вопросов", — заключил он.
Единая информационная платформа управления данными должна заработать до конца года. Положение о ней в воскресенье утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
Предполагается, что она будет объединять сведения из множества государственных систем, реестров и баз. Запуск новой платформы ускорит обмен информацией между госструктурами и процесс оказания услуг жителям России.