https://ria.ru/20210516/platforma-1732514283.html

Сенатор Рязанский назвал цель создания Единой платформы управления данным

Сенатор Рязанский назвал цель создания Единой платформы управления данным

Единая информационная платформа национальной системы управления данными позволит всем региональным структурам "использовать информационные ресурсы в режиме... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T13:01

2021-05-16T13:01

2021-05-16T13:01

михаил мишустин

валерий рязанский

совет федерации рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/152113/73/1521137315_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_b8654e8c33825d2d1038aa5531b1bc66.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Единая информационная платформа национальной системы управления данными позволит всем региональным структурам "использовать информационные ресурсы в режиме обратной связи с федеральной частью", заявил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.По его словам, при переезде в другой регион у граждан часто возникают трудности с оформлением документов на получение услуг, которыми они пользовались до смены места жительства. Рязанский отметил, что эта проблема также касается и юридических лиц. И новая платформа позволит их разрешить, заявил сенатор.Единая информационная платформа управления данными должна заработать до конца года. Положение о ней в воскресенье утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.Предполагается, что она будет объединять сведения из множества государственных систем, реестров и баз. Запуск новой платформы ускорит обмен информацией между госструктурами и процесс оказания услуг жителям России.

https://ria.ru/20210512/gosuslugi-1732000791.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, валерий рязанский, совет федерации рф, общество