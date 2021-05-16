Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210516/platforma-1732514283.html
Сенатор Рязанский назвал цель создания Единой платформы управления данным
Сенатор Рязанский назвал цель создания Единой платформы управления данным
Единая информационная платформа национальной системы управления данными позволит всем региональным структурам "использовать информационные ресурсы в режиме... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T13:01
2021-05-16T13:01
михаил мишустин
валерий рязанский
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152113/73/1521137315_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_b8654e8c33825d2d1038aa5531b1bc66.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Единая информационная платформа национальной системы управления данными позволит всем региональным структурам "использовать информационные ресурсы в режиме обратной связи с федеральной частью", заявил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.По его словам, при переезде в другой регион у граждан часто возникают трудности с оформлением документов на получение услуг, которыми они пользовались до смены места жительства. Рязанский отметил, что эта проблема также касается и юридических лиц. И новая платформа позволит их разрешить, заявил сенатор.Единая информационная платформа управления данными должна заработать до конца года. Положение о ней в воскресенье утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.Предполагается, что она будет объединять сведения из множества государственных систем, реестров и баз. Запуск новой платформы ускорит обмен информацией между госструктурами и процесс оказания услуг жителям России.
https://ria.ru/20210512/gosuslugi-1732000791.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/152113/73/1521137315_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_0753e8494c919cab6596c4ec1f9f7535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, валерий рязанский, совет федерации рф, общество

Сенатор Рязанский назвал цель создания Единой платформы управления данным

13:01 16.05.2021
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский
Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Единая информационная платформа национальной системы управления данными позволит всем региональным структурам "использовать информационные ресурсы в режиме обратной связи с федеральной частью", заявил в беседе с RT первый заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.
По его словам, при переезде в другой регион у граждан часто возникают трудности с оформлением документов на получение услуг, которыми они пользовались до смены места жительства. Рязанский отметил, что эта проблема также касается и юридических лиц. И новая платформа позволит их разрешить, заявил сенатор.
"Все это настолько громоздко...эта система, безусловно, будет играть большую роль с точки зрения оперативности в решении вопросов", — заключил он.
Единая информационная платформа управления данными должна заработать до конца года. Положение о ней в воскресенье утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.
Предполагается, что она будет объединять сведения из множества государственных систем, реестров и баз. Запуск новой платформы ускорит обмен информацией между госструктурами и процесс оказания услуг жителям России.
Места доступа к электронным порталам госуслуг во флагманском центре Мои документы в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2021
12 мая, 17:45
Число пользователей портала Госуслуг выросло до 56 миллионов человек
 
Михаил МишустинВалерий РязанскийСовет Федерации РФОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности
02:25"Известия": в правительстве предложили расширить применение маткапитала
02:19Армия Израиля сообщила об авиатаке по сектору Газа
02:15Аналитик рассказал, как купить биткоин за тысячу долларов
02:12Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым
02:10Диетолог назвал лучшее время для завтрака
02:07NYT: Билл Гейтс приглашал на свидание подчиненных за спиной у жены
01:37Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил про историю Украины
01:29Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом
01:15Финансисты рассказали, чем можно заменить доллар
01:07Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару
00:55На западе Москвы загорелось офисное здание
00:41Постпред Израиля в ООН назвал причину обострения конфликта с ХАМАС
00:34При стрельбе в Торонто погиб один человек
00:30После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек
00:26"Репортеры без границ" обвинили Израиль в преступлениях против Газы
00:21Сан-Марино открывает сезон вакцинного туризма со "Спутником V"
00:02Глава МИД Палестины сравнил Израиль с вооруженным вором
23:52В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников
23:41Почти 40 тысяч палестинцев обратились за временным убежищем в ООН
Лента новостейМолния