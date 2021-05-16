https://ria.ru/20210516/platforma-1732501993.html
Правительство утвердило положение о единой платформе управления данными
Правительство утвердило положение о единой платформе управления данными
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе управления данными, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T10:09
2021-05-16T10:09
2021-05-16T12:16
михаил мишустин
технологии
общество
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе управления данными, сообщает пресс-служба правительства.Платформа должна заработать до конца года. Предполагается, что она будет объединять сведения из множества государственных систем, реестров и баз, в частности Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда.Сейчас эти данные рассредоточены по разным базам, которые обновляются недостаточно быстро, доступ к ним регулируется отдельными соглашениями, для них нет общих правил. Поэтому запуск новой платформы ускорит обмен информацией между госструктурами и процесс оказания услуг жителям России.В пресс-службе подчеркнули, что система позволит не только интегрировать все данные на единой платформе, но и определить источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать их достоверность, актуальность и непротиворечивость.Оператором новой платформы станет Минцифры.
https://ria.ru/20210512/mishustin-1731960224.html
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михаил мишустин, технологии, общество, россия, правительство рф
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил положение о Единой информационной платформе управления данными, сообщает пресс-служба правительства.
"Ее основная задача — улучшить для граждан качество и доступность государственных и муниципальных услуг", — говорится в сообщении.
Платформа должна заработать до конца года. Предполагается, что она будет объединять сведения из множества государственных систем, реестров и баз, в частности Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра недвижимости, Государственного реестра транспортных средств, Пенсионного фонда.
Сейчас эти данные рассредоточены по разным базам, которые обновляются недостаточно быстро, доступ к ним регулируется отдельными соглашениями, для них нет общих правил. Поэтому запуск новой платформы ускорит обмен информацией между госструктурами и процесс оказания услуг жителям России.
В пресс-службе подчеркнули, что система позволит не только интегрировать все данные на единой платформе, но и определить источники юридически значимых сведений, постоянно контролировать их достоверность, актуальность и непротиворечивость.
Оператором новой платформы станет Минцифры.