https://ria.ru/20210516/parashyutisty-1732520838.html
Пострадавшие в Подмосковье парашютисты отправлены на амбулаторное лечение
Пострадавшие в Подмосковье парашютисты отправлены на амбулаторное лечение
Два парашютиста, пострадавшие в результате неудачного приземления в Подмосковье, отправлены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T14:33
2021-05-16T14:33
2021-05-16T18:08
ми-2
московская область (подмосковье)
сергиев посад
происшествия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Два парашютиста, пострадавшие в результате неудачного приземления в Подмосковье, отправлены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.Накануне СМИ сообщали, что инструктор и пассажир вертолета Ми-2 аэроклуба "Пересвет-Аэро" при прыжке с парашютом неудачно приземлились в деревне Вихрево под Сергиевым Посадом."В результате происшествия в Сергиевом Посаде в Дмитровскую областную больницу было доставлены двое пострадавших в состоянии легкой степени тяжести. Осмотрены врачами, проведен полный комплекс диагностических исследований. Один пациент направлен на амбулаторное лечение, второй от госпитализации отказался, также направлен на амбулаторное лечение", — рассказали в пресс-службе ведомства.В аэроклубе РИА Новости подтвердили, что оба пострадавших уже дома.
https://ria.ru/20210301/nesterov-1599105731.html
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ми-2, московская область (подмосковье), сергиев посад, происшествия