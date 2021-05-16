https://ria.ru/20210516/parashyutisty-1732520838.html

Пострадавшие в Подмосковье парашютисты отправлены на амбулаторное лечение

Пострадавшие в Подмосковье парашютисты отправлены на амбулаторное лечение

Два парашютиста, пострадавшие в результате неудачного приземления в Подмосковье, отправлены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T14:33

2021-05-16T14:33

2021-05-16T18:08

ми-2

московская область (подмосковье)

сергиев посад

происшествия

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Два парашютиста, пострадавшие в результате неудачного приземления в Подмосковье, отправлены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.Накануне СМИ сообщали, что инструктор и пассажир вертолета Ми-2 аэроклуба "Пересвет-Аэро" при прыжке с парашютом неудачно приземлились в деревне Вихрево под Сергиевым Посадом."В результате происшествия в Сергиевом Посаде в Дмитровскую областную больницу было доставлены двое пострадавших в состоянии легкой степени тяжести. Осмотрены врачами, проведен полный комплекс диагностических исследований. Один пациент направлен на амбулаторное лечение, второй от госпитализации отказался, также направлен на амбулаторное лечение", — рассказали в пресс-службе ведомства.В аэроклубе РИА Новости подтвердили, что оба пострадавших уже дома.

https://ria.ru/20210301/nesterov-1599105731.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ми-2, московская область (подмосковье), сергиев посад, происшествия