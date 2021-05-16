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Пострадавшие в Подмосковье парашютисты отправлены на амбулаторное лечение
Пострадавшие в Подмосковье парашютисты отправлены на амбулаторное лечение
Два парашютиста, пострадавшие в результате неудачного приземления в Подмосковье, отправлены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T14:33
2021-05-16T18:08
ми-2
московская область (подмосковье)
сергиев посад
происшествия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Два парашютиста, пострадавшие в результате неудачного приземления в Подмосковье, отправлены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.Накануне СМИ сообщали, что инструктор и пассажир вертолета Ми-2 аэроклуба "Пересвет-Аэро" при прыжке с парашютом неудачно приземлились в деревне Вихрево под Сергиевым Посадом."В результате происшествия в Сергиевом Посаде в Дмитровскую областную больницу было доставлены двое пострадавших в состоянии легкой степени тяжести. Осмотрены врачами, проведен полный комплекс диагностических исследований. Один пациент направлен на амбулаторное лечение, второй от госпитализации отказался, также направлен на амбулаторное лечение", — рассказали в пресс-службе ведомства.В аэроклубе РИА Новости подтвердили, что оба пострадавших уже дома.
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московская область (подмосковье)
сергиев посад
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ми-2, московская область (подмосковье), сергиев посад, происшествия

Пострадавшие в Подмосковье парашютисты отправлены на амбулаторное лечение

14:33 16.05.2021 (обновлено: 18:08 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Два парашютиста, пострадавшие в результате неудачного приземления в Подмосковье, отправлены на амбулаторное лечение, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.
Накануне СМИ сообщали, что инструктор и пассажир вертолета Ми-2 аэроклуба "Пересвет-Аэро" при прыжке с парашютом неудачно приземлились в деревне Вихрево под Сергиевым Посадом.
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"В результате происшествия в Сергиевом Посаде в Дмитровскую областную больницу было доставлены двое пострадавших в состоянии легкой степени тяжести. Осмотрены врачами, проведен полный комплекс диагностических исследований. Один пациент направлен на амбулаторное лечение, второй от госпитализации отказался, также направлен на амбулаторное лечение", — рассказали в пресс-службе ведомства.
В аэроклубе РИА Новости подтвердили, что оба пострадавших уже дома.
 
Ми-2Московская область (Подмосковье)Сергиев ПосадПроисшествия
 
 
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