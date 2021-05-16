https://ria.ru/20210516/palomniki-1732550145.html

На обрушившейся в Израиле трибуне синагоги не было россиян

На обрушившейся в Израиле трибуне синагоги не было россиян

Российских паломников в еврейском поселении Гиват-Зеэв на Западном берегу реки Иордан, где в синагоге обрушилась трибуна, не было, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T20:11

2021-05-16T20:11

2021-05-16T21:02

федерация еврейских общин россии

берл лазар

иерусалим

обрушение трибуны синагоги в израиле

россия

израиль

в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российских паломников в еврейском поселении Гиват-Зеэв на Западном берегу реки Иордан, где в синагоге обрушилась трибуна, не было, сообщил РИА Новости главный раввин России Берл Лазар."Мы молимся о том, чтобы все было хорошо. Насколько я знаю, из России там нет паломников", - сказал Берл Лазар.В пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР) РИА Новости сообщили, что в данном населенном пункте не могло быть российских паломников. "Российские паломники оказаться там не могли", - сообщили в пресс-службе ФЕОР.Ранее в воскресенье со ссылкой на израильскую полицию сообщалось, что при обрушении трибуны в синагоге в Гиват-Зеэве к северу от Иерусалима пострадали более 40 человек. В местных СМИ появилась информация о как минимум одном погибшем.Посольство России не получало информации о россиянах, пострадавших при обрушении трибуны во время массовой молитвы в синагоге в еврейском поселении Гиват-Зеэв на Западном берегу реки Иордан, сообщила РИА Новости представитель российского посольства в Израиле.Консульский отдел посольства России в Израиле проводит мониторинг ситуации и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу, добавили в посольстве РФ.

https://ria.ru/20210516/tribuna-1732552505.html

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Момент обрушения трибуны в синагоге в Гиват-Зееве Более 40 человек пострадали при обрушении трибуны в городе Гиват-Зеэв, сообщила полиция. 2021-05-16T20:11 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федерация еврейских общин россии, берл лазар, иерусалим, обрушение трибуны синагоги в израиле, россия, израиль, в мире