https://ria.ru/20210516/palomniki-1732550145.html
На обрушившейся в Израиле трибуне синагоги не было россиян
На обрушившейся в Израиле трибуне синагоги не было россиян
Российских паломников в еврейском поселении Гиват-Зеэв на Западном берегу реки Иордан, где в синагоге обрушилась трибуна, не было, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T20:11
2021-05-16T20:11
2021-05-16T21:02
федерация еврейских общин россии
берл лазар
иерусалим
обрушение трибуны синагоги в израиле
россия
израиль
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российских паломников в еврейском поселении Гиват-Зеэв на Западном берегу реки Иордан, где в синагоге обрушилась трибуна, не было, сообщил РИА Новости главный раввин России Берл Лазар."Мы молимся о том, чтобы все было хорошо. Насколько я знаю, из России там нет паломников", - сказал Берл Лазар.В пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР) РИА Новости сообщили, что в данном населенном пункте не могло быть российских паломников. "Российские паломники оказаться там не могли", - сообщили в пресс-службе ФЕОР.Ранее в воскресенье со ссылкой на израильскую полицию сообщалось, что при обрушении трибуны в синагоге в Гиват-Зеэве к северу от Иерусалима пострадали более 40 человек. В местных СМИ появилась информация о как минимум одном погибшем.Посольство России не получало информации о россиянах, пострадавших при обрушении трибуны во время массовой молитвы в синагоге в еврейском поселении Гиват-Зеэв на Западном берегу реки Иордан, сообщила РИА Новости представитель российского посольства в Израиле.Консульский отдел посольства России в Израиле проводит мониторинг ситуации и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу, добавили в посольстве РФ.
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Момент обрушения трибуны в синагоге в Гиват-Зееве
Более 40 человек пострадали при обрушении трибуны в городе Гиват-Зеэв, сообщила полиция.
2021-05-16T20:11
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РИА Новости
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федерация еврейских общин россии, берл лазар, иерусалим, обрушение трибуны синагоги в израиле, россия, израиль, в мире
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости.
Российских паломников в еврейском поселении Гиват-Зеэв на Западном берегу реки Иордан
, где в синагоге обрушилась трибуна, не было, сообщил РИА Новости главный раввин России Берл Лазар
.
"Мы молимся о том, чтобы все было хорошо. Насколько я знаю, из России там нет паломников", - сказал Берл Лазар.
В пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР) РИА Новости сообщили, что в данном населенном пункте не могло быть российских паломников. "Российские паломники оказаться там не могли", - сообщили в пресс-службе ФЕОР.
Ранее в воскресенье со ссылкой на израильскую полицию сообщалось, что при обрушении трибуны в синагоге в Гиват-Зеэве к северу от Иерусалима
пострадали более 40 человек. В местных СМИ появилась информация о как минимум одном погибшем.
Посольство России не получало информации о россиянах, пострадавших при обрушении трибуны во время массовой молитвы в синагоге в еврейском поселении Гиват-Зеэв на Западном берегу реки Иордан, сообщила РИА Новости представитель российского посольства в Израиле.
"На текущий момент информация о пострадавших из числа граждан Российской Федерации в ходе инцидента в синагоге поселения Гиват-Зеев, расположенного на Западном берегу реки Иордан, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", - сказала представитель посольства.
Консульский отдел посольства России в Израиле проводит мониторинг ситуации и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу, добавили в посольстве РФ.