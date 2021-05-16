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На обрушившейся в Израиле трибуне синагоги не было россиян
На обрушившейся в Израиле трибуне синагоги не было россиян
Российских паломников в еврейском поселении Гиват-Зеэв на Западном берегу реки Иордан, где в синагоге обрушилась трибуна, не было, сообщил РИА Новости главный... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T20:11
2021-05-16T21:02
федерация еврейских общин россии
берл лазар
иерусалим
обрушение трибуны синагоги в израиле
россия
израиль
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российских паломников в еврейском поселении Гиват-Зеэв на Западном берегу реки Иордан, где в синагоге обрушилась трибуна, не было, сообщил РИА Новости главный раввин России Берл Лазар."Мы молимся о том, чтобы все было хорошо. Насколько я знаю, из России там нет паломников", - сказал Берл Лазар.В пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР) РИА Новости сообщили, что в данном населенном пункте не могло быть российских паломников. "Российские паломники оказаться там не могли", - сообщили в пресс-службе ФЕОР.Ранее в воскресенье со ссылкой на израильскую полицию сообщалось, что при обрушении трибуны в синагоге в Гиват-Зеэве к северу от Иерусалима пострадали более 40 человек. В местных СМИ появилась информация о как минимум одном погибшем.Посольство России не получало информации о россиянах, пострадавших при обрушении трибуны во время массовой молитвы в синагоге в еврейском поселении Гиват-Зеэв на Западном берегу реки Иордан, сообщила РИА Новости представитель российского посольства в Израиле.Консульский отдел посольства России в Израиле проводит мониторинг ситуации и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу, добавили в посольстве РФ.
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Момент обрушения трибуны в синагоге в Гиват-Зееве
Более 40 человек пострадали при обрушении трибуны в городе Гиват-Зеэв, сообщила полиция.
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федерация еврейских общин россии, берл лазар, иерусалим, обрушение трибуны синагоги в израиле, россия, израиль, в мире

На обрушившейся в Израиле трибуне синагоги не было россиян

20:11 16.05.2021 (обновлено: 21:02 16.05.2021)
 
© AFP 2021 / Jaafar AshtiyehМашина скорой помощи в Израиле
Машина скорой помощи в Израиле - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© AFP 2021 / Jaafar Ashtiyeh
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Российских паломников в еврейском поселении Гиват-Зеэв на Западном берегу реки Иордан, где в синагоге обрушилась трибуна, не было, сообщил РИА Новости главный раввин России Берл Лазар.
"Мы молимся о том, чтобы все было хорошо. Насколько я знаю, из России там нет паломников", - сказал Берл Лазар.
В пресс-службе Федерации еврейских общин России (ФЕОР) РИА Новости сообщили, что в данном населенном пункте не могло быть российских паломников. "Российские паломники оказаться там не могли", - сообщили в пресс-службе ФЕОР.
Ранее в воскресенье со ссылкой на израильскую полицию сообщалось, что при обрушении трибуны в синагоге в Гиват-Зеэве к северу от Иерусалима пострадали более 40 человек. В местных СМИ появилась информация о как минимум одном погибшем.
Посольство России не получало информации о россиянах, пострадавших при обрушении трибуны во время массовой молитвы в синагоге в еврейском поселении Гиват-Зеэв на Западном берегу реки Иордан, сообщила РИА Новости представитель российского посольства в Израиле.

"На текущий момент информация о пострадавших из числа граждан Российской Федерации в ходе инцидента в синагоге поселения Гиват-Зеев, расположенного на Западном берегу реки Иордан, отсутствует. Обращений от конкретных лиц в наш адрес не поступало", - сказала представитель посольства.

Скриншот обрушения трибуны в городе Гиват-Зеэв, Израиль - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
Вчера, 20:36
Полиция начала проверку после обрушения трибуны синагоги в Израиле
Консульский отдел посольства России в Израиле проводит мониторинг ситуации и находится в контакте с израильской стороной по данному вопросу, добавили в посольстве РФ.
 
Федерация еврейских общин РоссииБерл ЛазарИерусалимОбрушение трибуны синагоги в ИзраилеРоссияИзраильВ мире
 
 
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