https://ria.ru/20210516/palestintsy-1732560718.html

Почти 40 тысяч палестинцев обратились за временным убежищем в ООН

Почти 40 тысяч палестинцев обратились за временным убежищем в ООН

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что получило обращения от 38 тысяч палестинцев, бегущих из приграничных районов РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T23:41

2021-05-16T23:41

2021-05-16T23:42

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

бапор

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в мире

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ГАЗА, 16 мая - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что получило обращения от 38 тысяч палестинцев, бегущих из приграничных районов в секторе Газа в поисках убежища."Тридцать восемь тысяч палестинцев, бегущих из приграничных районов в секторе Газа, обратились в школы БАПОР из-за продолжающихся израильских ударов по сектору Газа", - говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что БАПОР открыло свои школы для приема семей, и эти школы уже заполнены. Как сообщила РИА Новости общественная палестинская активистка Манар Заанин, жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают дома и уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

https://ria.ru/20210516/napadeniya-1732535461.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, бапор, оон, палестина, израиль, в мире