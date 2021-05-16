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https://ria.ru/20210516/palestintsy-1732560718.html
Почти 40 тысяч палестинцев обратились за временным убежищем в ООН
Почти 40 тысяч палестинцев обратились за временным убежищем в ООН
Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что получило обращения от 38 тысяч палестинцев, бегущих из приграничных районов РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T23:41
2021-05-16T23:42
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
бапор
оон
палестина
израиль
в мире
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ГАЗА, 16 мая - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что получило обращения от 38 тысяч палестинцев, бегущих из приграничных районов в секторе Газа в поисках убежища."Тридцать восемь тысяч палестинцев, бегущих из приграничных районов в секторе Газа, обратились в школы БАПОР из-за продолжающихся израильских ударов по сектору Газа", - говорится в заявлении.Ранее сообщалось, что БАПОР открыло свои школы для приема семей, и эти школы уже заполнены. Как сообщила РИА Новости общественная палестинская активистка Манар Заанин, жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают дома и уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
https://ria.ru/20210516/napadeniya-1732535461.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, бапор, оон, палестина, израиль, в мире

Почти 40 тысяч палестинцев обратились за временным убежищем в ООН

23:41 16.05.2021 (обновлено: 23:42 16.05.2021)
 
© REUTERS / Mohammed SalemРазрушенные в результате израильских авиационных и артиллерийских ударов дома в северной части сектора Газа
Разрушенные в результате израильских авиационных и артиллерийских ударов дома в северной части сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
Читать ria.ru в
ГАЗА, 16 мая - РИА Новости. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) сообщило, что получило обращения от 38 тысяч палестинцев, бегущих из приграничных районов в секторе Газа в поисках убежища.
"Тридцать восемь тысяч палестинцев, бегущих из приграничных районов в секторе Газа, обратились в школы БАПОР из-за продолжающихся израильских ударов по сектору Газа", - говорится в заявлении.
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"Разрушения в секторе Газа беспрецедентные, БАПОР разработал план по открытию 50 убежищ (школ – ред.) в секторе Газа, если эскалация продолжится", - заявил представитель организации в палестинском анклаве Аднан Абу Хасна.

Ранее сообщалось, что БАПОР открыло свои школы для приема семей, и эти школы уже заполнены. Как сообщила РИА Новости общественная палестинская активистка Манар Заанин, жители прилегающих к Израилю поселений сектора Газа массово покидают дома и уходят вглубь анклава, опасаясь начала наземной операции армии Израиля.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 192, среди жертв 58 детей.
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