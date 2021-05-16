https://ria.ru/20210516/palestintsy-1732504381.html
Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 174
Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 174
Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа, увеличилось до 174 человек, среди жертв 47 детей, сообщает министерство... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T10:48
2021-05-16T10:48
2021-05-16T11:00
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
палестина
израиль
безопасность
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732449540_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_8acf58f840d825c20e2f7d6f642a6562.jpg
ГАЗА, 16 мая - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа, увеличилось до 174 человек, среди жертв 47 детей, сообщает министерство здравоохранения анклава.Медики ожидают, что число пострадавших и погибших будет расти, так как бригады скорой помощи и гражданской обороны все еще ведут поиски под завалами зданий в Газе.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на утро 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 174, среди жертв 47 детей.
сектор газа
палестина
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732449540_178:0:2907:2047_1920x0_80_0_0_ddc6c2e0500ea66f6174e6416aed3305.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, палестина, израиль, безопасность, в мире