https://ria.ru/20210516/palestintsy-1732504381.html

Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 174

Число жертв среди палестинцев в секторе Газа выросло до 174

Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа, увеличилось до 174 человек, среди жертв 47 детей, сообщает министерство... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T10:48

2021-05-16T10:48

2021-05-16T11:00

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

палестина

израиль

безопасность

в мире

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ГАЗА, 16 мая - РИА Новости. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа, увеличилось до 174 человек, среди жертв 47 детей, сообщает министерство здравоохранения анклава.Медики ожидают, что число пострадавших и погибших будет расти, так как бригады скорой помощи и гражданской обороны все еще ведут поиски под завалами зданий в Газе.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на утро 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 174, среди жертв 47 детей.

сектор газа

палестина

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, палестина, израиль, безопасность, в мире