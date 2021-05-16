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В ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле участка отвода сил в Донбассе
В ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле участка отвода сил в Донбассе
Украинские силовики из миномета обстреляли район участка отвода сил у населенного пункта Петровское в Донбассе, сообщили в воскресенье журналистам в... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T19:51
2021-05-16T19:51
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли район участка отвода сил у населенного пункта Петровское в Донбассе, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В 2019 году стороны возобновили отвод сил на этих участках, в конце года в ДНР заявили, что завершили разведение сил у Петровского.Ране в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210515/donbass-1732463355.html
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сцкк, донбасс, донецкая народная республика, оон, украина, в мире

В ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле участка отвода сил в Донбассе

19:51 16.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли район участка отвода сил у населенного пункта Петровское в Донбассе, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Богдановка (под контролем Киева) – Петровское (под контролем ДНР), выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

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Вчера, 18:06
В ДНР обвинили ВСУ в размещении вооружения вблизи домов в Донбассе
В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В 2019 году стороны возобновили отвод сил на этих участках, в конце года в ДНР заявили, что завершили разведение сил у Петровского.
Ране в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
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