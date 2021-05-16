https://ria.ru/20210516/obstrel-1732548931.html

В ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле участка отвода сил в Донбассе

В ДНР обвинили ВСУ в минометном обстреле участка отвода сил в Донбассе

Украинские силовики из миномета обстреляли район участка отвода сил у населенного пункта Петровское в Донбассе, сообщили в воскресенье журналистам в... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T19:51

2021-05-16T19:51

2021-05-16T19:51

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ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Украинские силовики из миномета обстреляли район участка отвода сил у населенного пункта Петровское в Донбассе, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В 2016 году контактная группа по урегулированию ситуации на Украине подписала рамочное решение о разведении сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Отвод сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялся в 2016 году, в Станице Луганской - в июне 2019 года. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики продвинулись вглубь участков разведения в районе Петровского и Золотого. В 2019 году стороны возобновили отвод сил на этих участках, в конце года в ДНР заявили, что завершили разведение сил у Петровского.Ране в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210515/donbass-1732463355.html

https://ria.ru/20210513/donbass-1732105940.html

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сцкк, донбасс, донецкая народная республика, оон, украина, в мире