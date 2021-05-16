https://ria.ru/20210516/obstrel-1732533915.html

Генсек ООН потребовал прекратить обстрелы между Израилем и сектором Газа

Генсек ООН потребовал прекратить обстрелы между Израилем и сектором Газа

Боевые действия с израильской и палестинской сторон должны немедленно прекратиться, ООН работает со всеми сторонами для достижения немедленного прекращения... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T17:15

2021-05-16T17:15

2021-05-16T17:18

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

антониу гутерреш

совет безопасности оон

оон

восточный иерусалим

израиль

в мире

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ООН, 16 мая - РИА Новости. Боевые действия с израильской и палестинской сторон должны немедленно прекратиться, ООН работает со всеми сторонами для достижения немедленного прекращения огня, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш."Бой должен прекратиться. Он должен немедленно прекратиться. Ракетные и минометные удары с одной стороны и воздушные и артиллерийские обстрелы с другой стороны должны прекратиться. Я призываю все стороны прислушаться к этому призыву", - сказал Гутерреш.По его словам, "ООН активно взаимодействует со всеми сторонами в целях достижения немедленного прекращения огня"."Я потрясен нападением на лагерь беженцев в Газе, в результате которого погибли 10 членов одной семьи. Гуманитарные объекты должны быть защищены", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН."Журналистам должно быть разрешено работать без страха и преследований. Уничтожение офисов СМИ в Газе вызывает крайнюю озабоченность", - подчеркнул он."Единственный путь вперед - вернуться к переговорам с целью создания двух государств, живущих бок о бок в условиях мира, безопасности и взаимного признания, с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств, на основе соответствующих резолюций ООН, международного права и предыдущих соглашений", - сказал Гутерреш.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 188, среди жертв 55 ребенка.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

восточный иерусалим

израиль

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Последствия авиаударов со стороны Израиля в Газе и Рафахе В Палестине в результате авиаударов со стороны Израиля разрушены здания в Рафахе, а также пострадала Каирская башня в Газе. 2021-05-16T17:15 true PT0M50S

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, антониу гутерреш, совет безопасности оон, оон, восточный иерусалим, израиль, в мире