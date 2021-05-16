Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210516/obstrel-1732533915.html
Генсек ООН потребовал прекратить обстрелы между Израилем и сектором Газа
Генсек ООН потребовал прекратить обстрелы между Израилем и сектором Газа
Боевые действия с израильской и палестинской сторон должны немедленно прекратиться, ООН работает со всеми сторонами для достижения немедленного прекращения... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T17:15
2021-05-16T17:18
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
антониу гутерреш
совет безопасности оон
оон
восточный иерусалим
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732519006_0:0:3252:1829_1920x0_80_0_0_4843a8dab140dc95293e03594c5ad030.jpg
ООН, 16 мая - РИА Новости. Боевые действия с израильской и палестинской сторон должны немедленно прекратиться, ООН работает со всеми сторонами для достижения немедленного прекращения огня, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш."Бой должен прекратиться. Он должен немедленно прекратиться. Ракетные и минометные удары с одной стороны и воздушные и артиллерийские обстрелы с другой стороны должны прекратиться. Я призываю все стороны прислушаться к этому призыву", - сказал Гутерреш.По его словам, "ООН активно взаимодействует со всеми сторонами в целях достижения немедленного прекращения огня"."Я потрясен нападением на лагерь беженцев в Газе, в результате которого погибли 10 членов одной семьи. Гуманитарные объекты должны быть защищены", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН."Журналистам должно быть разрешено работать без страха и преследований. Уничтожение офисов СМИ в Газе вызывает крайнюю озабоченность", - подчеркнул он."Единственный путь вперед - вернуться к переговорам с целью создания двух государств, живущих бок о бок в условиях мира, безопасности и взаимного признания, с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств, на основе соответствующих резолюций ООН, международного права и предыдущих соглашений", - сказал Гутерреш.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 188, среди жертв 55 ребенка.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
восточный иерусалим
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Последствия авиаударов со стороны Израиля в Газе и Рафахе
В Палестине в результате авиаударов со стороны Израиля разрушены здания в Рафахе, а также пострадала Каирская башня в Газе.
2021-05-16T17:15
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732519006_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_3710e2c668576b5e48af3c8232593b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, антониу гутерреш, совет безопасности оон, оон, восточный иерусалим, израиль, в мире

Генсек ООН потребовал прекратить обстрелы между Израилем и сектором Газа

17:15 16.05.2021 (обновлено: 17:18 16.05.2021)
 
© AP Photo / Adel HanaПоследствия удара израильских сил по сектору Газа
Последствия удара израильских сил по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© AP Photo / Adel Hana
Читать ria.ru в
ООН, 16 мая - РИА Новости. Боевые действия с израильской и палестинской сторон должны немедленно прекратиться, ООН работает со всеми сторонами для достижения немедленного прекращения огня, заявил на заседании СБ ООН генсек организации Антониу Гутерреш.
"Бой должен прекратиться. Он должен немедленно прекратиться. Ракетные и минометные удары с одной стороны и воздушные и артиллерийские обстрелы с другой стороны должны прекратиться. Я призываю все стороны прислушаться к этому призыву", - сказал Гутерреш.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:56Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
Инфографика
Посмотреть
По его словам, "ООН активно взаимодействует со всеми сторонами в целях достижения немедленного прекращения огня".
"Я потрясен нападением на лагерь беженцев в Газе, в результате которого погибли 10 членов одной семьи. Гуманитарные объекты должны быть защищены", - сказал Гутерреш на заседании СБ ООН.
Противоракетная система Железный купол перехватывает ракеты, запущенные из сектора Газа в направлении Израиля - РИА Новости, 1920, 15.05.2021
15 мая, 08:00
Враги стали друзьями. Что на самом деле творится в Израиле и секторе Газа
"Журналистам должно быть разрешено работать без страха и преследований. Уничтожение офисов СМИ в Газе вызывает крайнюю озабоченность", - подчеркнул он.
"Единственный путь вперед - вернуться к переговорам с целью создания двух государств, живущих бок о бок в условиях мира, безопасности и взаимного признания, с Иерусалимом в качестве столицы обоих государств, на основе соответствующих резолюций ООН, международного права и предыдущих соглашений", - сказал Гутерреш.
В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 188, среди жертв 55 ребенка.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуАнтониу ГутеррешСовет Безопасности ООНООНВосточный ИерусалимИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности
02:25"Известия": в правительстве предложили расширить применение маткапитала
02:19Армия Израиля сообщила об авиатаке по сектору Газа
02:15Аналитик рассказал, как купить биткоин за тысячу долларов
02:12Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым
02:10Диетолог назвал лучшее время для завтрака
02:07NYT: Билл Гейтс приглашал на свидание подчиненных за спиной у жены
01:37Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил про историю Украины
01:29Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом
01:15Финансисты рассказали, чем можно заменить доллар
01:07Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару
00:55На западе Москвы загорелось офисное здание
00:41Постпред Израиля в ООН назвал причину обострения конфликта с ХАМАС
00:34При стрельбе в Торонто погиб один человек
00:30После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек
00:26"Репортеры без границ" обвинили Израиль в преступлениях против Газы
00:21Сан-Марино открывает сезон вакцинного туризма со "Спутником V"
00:02Глава МИД Палестины сравнил Израиль с вооруженным вором
23:52В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников
23:41Почти 40 тысяч палестинцев обратились за временным убежищем в ООН
Лента новостейМолния