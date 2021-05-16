https://ria.ru/20210516/obstrel-1732493764.html

Украинские силовики обстреляли Горловку из минометов, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли Горловку из минометов, заявили в ДНР

Украинские силовики обстреляли из миномета поселок Широкая Балка на окраине Горловки, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T07:37

2021-05-16T07:37

2021-05-16T12:41

сцкк

стирол

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

оон

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729705436_390:456:2978:1912_1920x0_80_0_0_8f13d5d1c28393207941f981ce58ce4e.jpg

ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из миномета поселок Широкая Балка на окраине Горловки, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Горловка, расположенная у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, регулярно подвергается обстрелам. До начала конфликта в городе жили около 250 тысяч человек, там работали машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановился с началом боевых действий в Донбассе.В последнее время напряженность на юго-востоке Украины усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. Что касается передвижения войск по российской территории, то, как подчеркивали в Кремле, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.

https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Последствия обстрела окраины Донецка со стороны ВСУ Украинцы в День памяти и примирения обстреляли школу и жилой дом на окраине Донецка, сообщил представитель ДНР в СЦКК. По предварительным данным, жертв нет. 2021-05-16T07:37 true PT0M26S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сцкк, стирол, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире