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Украинские силовики обстреляли Горловку из минометов, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли Горловку из минометов, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли из миномета поселок Широкая Балка на окраине Горловки, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T07:37
2021-05-16T12:41
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из миномета поселок Широкая Балка на окраине Горловки, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Горловка, расположенная у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, регулярно подвергается обстрелам. До начала конфликта в городе жили около 250 тысяч человек, там работали машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановился с началом боевых действий в Донбассе.В последнее время напряженность на юго-востоке Украины усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. Что касается передвижения войск по российской территории, то, как подчеркивали в Кремле, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.
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донецкая народная республика
минск
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Последствия обстрела окраины Донецка со стороны ВСУ
Украинцы в День памяти и примирения обстреляли школу и жилой дом на окраине Донецка, сообщил представитель ДНР в СЦКК. По предварительным данным, жертв нет.
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сцкк, стирол, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире

Украинские силовики обстреляли Горловку из минометов, заявили в ДНР

07:37 16.05.2021 (обновлено: 12:41 16.05.2021)
 
© REUTERS / Marian KushnirУкраинский военный в окрестностях Донецка
Украинский военный в окрестностях Донецка - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© REUTERS / Marian Kushnir
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ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из миномета поселок Широкая Балка на окраине Горловки, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"Выпущено десять мин калибра 82 миллиметра. Украинская сторона в СЦКК игнорируют запрос режима тишины путем задействования координационного механизма", — сказал представитель ДНР.

Горловка, расположенная у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, регулярно подвергается обстрелам. До начала конфликта в городе жили около 250 тысяч человек, там работали машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановился с началом боевых действий в Донбассе.
В последнее время напряженность на юго-востоке Украины усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. Что касается передвижения войск по российской территории, то, как подчеркивали в Кремле, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.
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