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Украинские силовики обстреляли Горловку из минометов, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли Горловку из минометов, заявили в ДНР
Украинские силовики обстреляли из миномета поселок Широкая Балка на окраине Горловки, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T07:37
2021-05-16T07:37
2021-05-16T12:41
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ДОНЕЦК, 16 мая — РИА Новости. Украинские силовики обстреляли из миномета поселок Широкая Балка на окраине Горловки, заявили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Горловка, расположенная у линии соприкосновения, в 40 километрах к северу от Донецка, регулярно подвергается обстрелам. До начала конфликта в городе жили около 250 тысяч человек, там работали машиностроительный завод и химзавод "Стирол", который остановился с началом боевых действий в Донбассе.В последнее время напряженность на юго-востоке Украины усилилась. В самопровозглашенных республиках обвиняют в этом ВСУ, а Киев и страны Запада говорят об активности российских военных у границ. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы соседнее государство преодолело политический и экономический кризис. Что касается передвижения войск по российской территории, то, как подчеркивали в Кремле, это никому не угрожает и не должно никого беспокоить.
https://ria.ru/20210426/donbass-1729868442.html
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Последствия обстрела окраины Донецка со стороны ВСУ
Украинцы в День памяти и примирения обстреляли школу и жилой дом на окраине Донецка, сообщил представитель ДНР в СЦКК. По предварительным данным, жертв нет.
2021-05-16T07:37
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РИА Новости
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сцкк, стирол, луганская народная республика, донецкая народная республика, минск, оон, украина, в мире