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Юрист назвала бесплатные медицинские услуги, о которых никто не знает
Юрист назвала бесплатные медицинские услуги, о которых никто не знает
В перечень медицинских услуг, гарантированных государством, входит первичная медико-санитарная помощь, специализированная, высокотехнологичная, скорая и... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T02:15
2021-05-16T02:15
ирина гриценко
россия
здоровье
медицина
общество
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В перечень медицинских услуг, гарантированных государством, входит первичная медико-санитарная помощь, специализированная, высокотехнологичная, скорая и паллиативная медицинская помощь. Конечно, не все услуги доступны по полису ОМС. Но и о существующих бесплатных возможностях лечения далеко не все знают и потому в некоторых случаях переплачивают, рассказала агентству "Прайм" юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.По ее словам, к малоизвестным бесплатным медицинским услугам относятся: удаление зубов; анестезия при проведении хирургических манипуляций или в стоматологии; определение гормонов щитовидной железы; получение лекарственных препаратов, если пациент находится в стационаре; расходные материалы при хирургическом лечении, например, металлические пластины, эндопротезы, искусственные хрусталики при операциях на глазах; физиопроцедуры; ЭКО; массаж независимо от возраста; лечение депрессии, указала Гриценко.
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ирина гриценко, россия, здоровье, медицина, общество

Юрист назвала бесплатные медицинские услуги, о которых никто не знает

02:15 16.05.2021
 
© Fotolia / pix4UВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© Fotolia / pix4U
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В перечень медицинских услуг, гарантированных государством, входит первичная медико-санитарная помощь, специализированная, высокотехнологичная, скорая и паллиативная медицинская помощь. Конечно, не все услуги доступны по полису ОМС. Но и о существующих бесплатных возможностях лечения далеко не все знают и потому в некоторых случаях переплачивают, рассказала агентству "Прайм" юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.
"Существуют медицинские услуги, за которые пациентам достаточно часто предлагают заплатить, несмотря на то, что они входят в программу ОМС", — замечает эксперт.
По ее словам, к малоизвестным бесплатным медицинским услугам относятся: удаление зубов; анестезия при проведении хирургических манипуляций или в стоматологии; определение гормонов щитовидной железы; получение лекарственных препаратов, если пациент находится в стационаре; расходные материалы при хирургическом лечении, например, металлические пластины, эндопротезы, искусственные хрусталики при операциях на глазах; физиопроцедуры; ЭКО; массаж независимо от возраста; лечение депрессии, указала Гриценко.
Врач - РИА Новости, 1920, 09.05.2021
9 мая, 02:15
Врач назвал самые бесполезные медицинские манипуляции
 
Ирина ГриценкоРоссияЗдоровьеМедицинаОбщество
 
 
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