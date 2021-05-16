https://ria.ru/20210516/neznanie-1732486770.html

Юрист назвала бесплатные медицинские услуги, о которых никто не знает

Юрист назвала бесплатные медицинские услуги, о которых никто не знает

В перечень медицинских услуг, гарантированных государством, входит первичная медико-санитарная помощь, специализированная, высокотехнологичная, скорая и... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T02:15

2021-05-16T02:15

2021-05-16T02:15

ирина гриценко

россия

здоровье

медицина

общество

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В перечень медицинских услуг, гарантированных государством, входит первичная медико-санитарная помощь, специализированная, высокотехнологичная, скорая и паллиативная медицинская помощь. Конечно, не все услуги доступны по полису ОМС. Но и о существующих бесплатных возможностях лечения далеко не все знают и потому в некоторых случаях переплачивают, рассказала агентству "Прайм" юрист, специалист Лиги защиты медицинского права Ирина Гриценко.По ее словам, к малоизвестным бесплатным медицинским услугам относятся: удаление зубов; анестезия при проведении хирургических манипуляций или в стоматологии; определение гормонов щитовидной железы; получение лекарственных препаратов, если пациент находится в стационаре; расходные материалы при хирургическом лечении, например, металлические пластины, эндопротезы, искусственные хрусталики при операциях на глазах; физиопроцедуры; ЭКО; массаж независимо от возраста; лечение депрессии, указала Гриценко.

https://ria.ru/20210509/manipulyatsii-1731451671.html

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2021

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ирина гриценко, россия, здоровье, медицина, общество