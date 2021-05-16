https://ria.ru/20210516/netanyakhu-1732555329.html

Нетаньяху заявил о планах ХАМАС превратить Газу в "лагерь террористов"

Нетаньяху заявил о планах ХАМАС превратить Газу в "лагерь террористов"

Правящее в секторе Газа движение ХАМАС делает все возможное, чтобы превратить контролируемый им палестинский анклав в "укрепленный террористический лагерь", а... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T21:16

2021-05-16T21:16

2021-05-16T21:16

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

сектор газа

биньямин нетаньяху

хамас

израиль

в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС делает все возможное, чтобы превратить контролируемый им палестинский анклав в "укрепленный террористический лагерь", а не улучшить благосостояние палестинцев, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.Комментируя слова американского сенатора Берни Сандерса о том, что причина постоянных столкновений между палестинцами и израильскими военными кроется в том, что палестинцы "маргинализируются и демонизируются" израильскими властями, Нетаньяху заявил, что ХАМАС априори не преследует созидательных целей, нацеливаясь лишь на уничтожение Израиля.Он добавил, что в отличие от усилий Израиля, который нормализовал отношения с четырьмя арабскими странами, ХАМАС "не заинтересован в сосуществовании или мире в каком-либо виде".Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации конфликта из палестинского анклава по израильской территории выпущено 2,9 тысячи ракет, 1 150 из них было перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль в ответ нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 188, среди жертв 55 ребенка.

https://ria.ru/20210516/izrail-1732534976.html

сектор газа

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, биньямин нетаньяху, хамас, израиль, в мире