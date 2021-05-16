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Нетаньяху заявил о планах ХАМАС превратить Газу в "лагерь террористов"
Нетаньяху заявил о планах ХАМАС превратить Газу в "лагерь террористов"
Правящее в секторе Газа движение ХАМАС делает все возможное, чтобы превратить контролируемый им палестинский анклав в "укрепленный террористический лагерь", а... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T21:16
2021-05-16T21:16
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
сектор газа
биньямин нетаньяху
хамас
израиль
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС делает все возможное, чтобы превратить контролируемый им палестинский анклав в "укрепленный террористический лагерь", а не улучшить благосостояние палестинцев, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.Комментируя слова американского сенатора Берни Сандерса о том, что причина постоянных столкновений между палестинцами и израильскими военными кроется в том, что палестинцы "маргинализируются и демонизируются" израильскими властями, Нетаньяху заявил, что ХАМАС априори не преследует созидательных целей, нацеливаясь лишь на уничтожение Израиля.Он добавил, что в отличие от усилий Израиля, который нормализовал отношения с четырьмя арабскими странами, ХАМАС "не заинтересован в сосуществовании или мире в каком-либо виде".Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации конфликта из палестинского анклава по израильской территории выпущено 2,9 тысячи ракет, 1 150 из них было перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль в ответ нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 188, среди жертв 55 ребенка.
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сектор газа
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, сектор газа, биньямин нетаньяху, хамас, израиль, в мире

Нетаньяху заявил о планах ХАМАС превратить Газу в "лагерь террористов"

21:16 16.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Правящее в секторе Газа движение ХАМАС делает все возможное, чтобы превратить контролируемый им палестинский анклав в "укрепленный террористический лагерь", а не улучшить благосостояние палестинцев, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Комментируя слова американского сенатора Берни Сандерса о том, что причина постоянных столкновений между палестинцами и израильскими военными кроется в том, что палестинцы "маргинализируются и демонизируются" израильскими властями, Нетаньяху заявил, что ХАМАС априори не преследует созидательных целей, нацеливаясь лишь на уничтожение Израиля.

"ХАМАС атакует Израиль не потому, что они хотят улучшить благосостояние палестинцев... Они тратят крупные суммы на строительство туннелей, которые нам удалось нейтрализовать, а также на ракеты и другое вооружение. Они не отстраивают Газу. Они делают все возможное, чтобы превратить сектор Газа в укрепленный террористический лагерь и уничтожить Израиль", - заявил израильский премьер.

Он добавил, что в отличие от усилий Израиля, который нормализовал отношения с четырьмя арабскими странами, ХАМАС "не заинтересован в сосуществовании или мире в каком-либо виде".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
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Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации конфликта из палестинского анклава по израильской территории выпущено 2,9 тысячи ракет, 1 150 из них было перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль в ответ нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 188, среди жертв 55 ребенка.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:56Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуСектор ГазаБиньямин НетаньяхуХамасИзраильВ мире
 
 
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