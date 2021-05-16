https://ria.ru/20210516/nato-1732550437.html

НАТО отрабатывает удары по России и Белоруссии, заявили в Минске

НАТО отрабатывает удары по России и Белоруссии, заявили в Минске

Участившиеся демонстративные полеты стратегических бомбардировщиков НАТО с большой долей вероятности могут служить для отработки вариантов ударов по Белоруссии... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T20:15

2021-05-16T20:15

2021-05-16T22:21

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МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Участившиеся демонстративные полеты стратегических бомбардировщиков НАТО с большой долей вероятности могут служить для отработки вариантов ударов по Белоруссии и России, заявил в эфире телеканала СТВ первый замначальника белорусского Генштаба Игорь Король.Он уточнил, что с начала года над сопредельной территорией прошло девять таких полетов.Помимо этого, Минск каждую неделю фиксирует более 30 разведывательных полетов НАТО, добавил военный."Задействован весь арсенал авиации, начиная от самолетов стратегической разведки и заканчивая тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами", — уточнил Король.Он предположил также, что США и страны НАТО рассматривают возможные операции не как наступательные, а как операции по кризисному урегулированию."Мы знаем, что блок НАТО подразумевает под операциями кризисного урегулирования. Мы знаем много стран, много примеров, когда американские войска и их союзники по НАТО, войдя в цветущие страны, фактически превратили их в пустыни и нанесли непоправимый вред государствам", — сказал первый замначальника Генштаба.Он уточнил, что речь идет о Ливии, Сирии и Ираке.Король также обратил внимание, что происходящее в странах НАТО "несет новые вызовы и риски угрозы национальной безопасности" Белоруссии, на которые Минск реагирует.

https://ria.ru/20210514/nato-1732383600.html

https://ria.ru/20210509/signal-1731531176.html

https://ria.ru/20210507/more-1731398546.html

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сша, в мире, россия, нато, белоруссия