https://ria.ru/20210516/nato-1732550437.html
НАТО отрабатывает удары по России и Белоруссии, заявили в Минске
НАТО отрабатывает удары по России и Белоруссии, заявили в Минске
Участившиеся демонстративные полеты стратегических бомбардировщиков НАТО с большой долей вероятности могут служить для отработки вариантов ударов по Белоруссии... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T20:15
2021-05-16T20:15
2021-05-16T22:21
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МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Участившиеся демонстративные полеты стратегических бомбардировщиков НАТО с большой долей вероятности могут служить для отработки вариантов ударов по Белоруссии и России, заявил в эфире телеканала СТВ первый замначальника белорусского Генштаба Игорь Король.Он уточнил, что с начала года над сопредельной территорией прошло девять таких полетов.Помимо этого, Минск каждую неделю фиксирует более 30 разведывательных полетов НАТО, добавил военный."Задействован весь арсенал авиации, начиная от самолетов стратегической разведки и заканчивая тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами", — уточнил Король.Он предположил также, что США и страны НАТО рассматривают возможные операции не как наступательные, а как операции по кризисному урегулированию."Мы знаем, что блок НАТО подразумевает под операциями кризисного урегулирования. Мы знаем много стран, много примеров, когда американские войска и их союзники по НАТО, войдя в цветущие страны, фактически превратили их в пустыни и нанесли непоправимый вред государствам", — сказал первый замначальника Генштаба.Он уточнил, что речь идет о Ливии, Сирии и Ираке.Король также обратил внимание, что происходящее в странах НАТО "несет новые вызовы и риски угрозы национальной безопасности" Белоруссии, на которые Минск реагирует.
https://ria.ru/20210514/nato-1732383600.html
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РИА Новости
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сша, в мире, россия, нато, белоруссия
МИНСК, 16 мая — РИА Новости.
Участившиеся демонстративные полеты стратегических бомбардировщиков НАТО с большой долей вероятности могут служить для отработки вариантов ударов по Белоруссии
и России
, заявил в эфире телеканала СТВ
первый замначальника белорусского Генштаба Игорь Король.
Он уточнил, что с начала года над сопредельной территорией прошло девять таких полетов.
Помимо этого, Минск
каждую неделю фиксирует более 30 разведывательных полетов НАТО
, добавил военный.
"Задействован весь арсенал авиации, начиная от самолетов стратегической разведки и заканчивая тактическими разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами", — уточнил Король.
Он предположил также, что США
и страны НАТО рассматривают возможные операции не как наступательные, а как операции по кризисному урегулированию.
"Мы знаем, что блок НАТО подразумевает под операциями кризисного урегулирования. Мы знаем много стран, много примеров, когда американские войска и их союзники по НАТО, войдя в цветущие страны, фактически превратили их в пустыни и нанесли непоправимый вред государствам", — сказал первый замначальника Генштаба.
Он уточнил, что речь идет о Ливии
, Сирии
и Ираке
.
Король также обратил внимание, что происходящее в странах НАТО "несет новые вызовы и риски угрозы национальной безопасности" Белоруссии, на которые Минск реагирует.