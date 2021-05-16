https://ria.ru/20210516/narushiteli-1732497508.html
ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей
ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей
В России автоинспекторы начали ловить нарушителей правил дорожного движения с помощью специального мобильного приложения, сообщается на сайте ГИБДД по... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T08:55
2021-05-16T08:55
2021-05-16T11:55
свердловская область
екатеринбург
общество
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В России автоинспекторы начали ловить нарушителей правил дорожного движения с помощью специального мобильного приложения, сообщается на сайте ГИБДД по Свердловской области.Так, приложение позволяет быстро получать уведомления о пересечении перекрестка водителем без прав или незарегистрированной в ГИБДД машиной.После этого автомобилиста останавливают, проверяют документы и сверяют информацию с базами данных Госавтоинспекции.Благодаря нововведению в Екатеринбурге уже удалось задержать нескольких нарушителей.
https://ria.ru/20210512/avto-1731897937.html
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