https://ria.ru/20210516/narushiteli-1732497508.html

ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей

ГИБДД придумала новый способ ловить нарушителей

В России автоинспекторы начали ловить нарушителей правил дорожного движения с помощью специального мобильного приложения, сообщается на сайте ГИБДД по... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T08:55

2021-05-16T08:55

2021-05-16T11:55

свердловская область

екатеринбург

общество

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В России автоинспекторы начали ловить нарушителей правил дорожного движения с помощью специального мобильного приложения, сообщается на сайте ГИБДД по Свердловской области.Так, приложение позволяет быстро получать уведомления о пересечении перекрестка водителем без прав или незарегистрированной в ГИБДД машиной.После этого автомобилиста останавливают, проверяют документы и сверяют информацию с базами данных Госавтоинспекции.Благодаря нововведению в Екатеринбурге уже удалось задержать нескольких нарушителей.

https://ria.ru/20210512/avto-1731897937.html

свердловская область

екатеринбург

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2021

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свердловская область, екатеринбург, общество