https://ria.ru/20210516/moshenniki-1732485843.html

Россиянам объяснили, как одной фразой разоблачить телефонного мошенника

Россиянам объяснили, как одной фразой разоблачить телефонного мошенника

Телефонные мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. Приемы, с помощью которых можно заставить злоумышленников раскрыть себя,... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T02:10

2021-05-16T02:10

2021-05-16T02:10

россия

мошенничество

михаил игнатьев

общество

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Телефонные мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. Приемы, с помощью которых можно заставить злоумышленников раскрыть себя, привел в интервью радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.По его словам, вероятность того, что законопослушному гражданину звонят из какой-то правоохранительной структуры, чтобы уточнить его личные данные, очень мала. Поэтому, прежде чем давать кому-то информацию о себе, нужно выяснить, кто звонит на самом деле, посоветовал Игнатов.Фразой, которая поможет вывести мошенника на чистую воду, может стать просьба прислать официальную повестку, уверен Игнатов."Я советую попросить у звонящего прислать повестку в официальном порядке. Если она придет, то уже можно будет явиться, куда указано", – объяснил бывший оперативник.Он добавил, что иногда жулики бойко отвечают на все вопросы и упирают на то, что дело не терпит отлагательств, поэтому нет времени на рассылку повесток. В таком случае следует узнать адрес учреждения, куда надо явиться, чтобы пообщаться без телефона."Если это действительно представитель правоохранительных органов, то у него должно быть рабочее место, куда он может пригласить вас для беседы", – уточнил Игнатов.

https://ria.ru/20210508/moshenniki-1731460013.html

https://ria.ru/20210506/moshenniki-1731277376.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мошенничество, михаил игнатьев, общество