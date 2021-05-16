https://ria.ru/20210516/moshenniki-1732485843.html
Россиянам объяснили, как одной фразой разоблачить телефонного мошенника
Россиянам объяснили, как одной фразой разоблачить телефонного мошенника
Телефонные мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. Приемы, с помощью которых можно заставить злоумышленников раскрыть себя,... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T02:10
2021-05-16T02:10
2021-05-16T02:10
россия
мошенничество
михаил игнатьев
общество
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Телефонные мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. Приемы, с помощью которых можно заставить злоумышленников раскрыть себя, привел в интервью радио Sputnik бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов.По его словам, вероятность того, что законопослушному гражданину звонят из какой-то правоохранительной структуры, чтобы уточнить его личные данные, очень мала. Поэтому, прежде чем давать кому-то информацию о себе, нужно выяснить, кто звонит на самом деле, посоветовал Игнатов.Фразой, которая поможет вывести мошенника на чистую воду, может стать просьба прислать официальную повестку, уверен Игнатов."Я советую попросить у звонящего прислать повестку в официальном порядке. Если она придет, то уже можно будет явиться, куда указано", – объяснил бывший оперативник.Он добавил, что иногда жулики бойко отвечают на все вопросы и упирают на то, что дело не терпит отлагательств, поэтому нет времени на рассылку повесток. В таком случае следует узнать адрес учреждения, куда надо явиться, чтобы пообщаться без телефона."Если это действительно представитель правоохранительных органов, то у него должно быть рабочее место, куда он может пригласить вас для беседы", – уточнил Игнатов.
https://ria.ru/20210508/moshenniki-1731460013.html
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россия, мошенничество, михаил игнатьев, общество
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости.
Телефонные мошенники могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов. Приемы, с помощью которых можно заставить злоумышленников раскрыть себя, привел в интервью радио Sputnik
бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов
.
По его словам, вероятность того, что законопослушному гражданину звонят из какой-то правоохранительной структуры, чтобы уточнить его личные данные, очень мала. Поэтому, прежде чем давать кому-то информацию о себе, нужно выяснить, кто звонит на самом деле, посоветовал Игнатов.
"Надо спросить фамилию, имя, звание, должность, рабочий телефон и номер кабинета. После этого обычно мошенники сворачивают разговор", – отметил он.
Фразой, которая поможет вывести мошенника на чистую воду, может стать просьба прислать официальную повестку, уверен Игнатов.
"Я советую попросить у звонящего прислать повестку в официальном порядке. Если она придет, то уже можно будет явиться, куда указано", – объяснил бывший оперативник.
Он добавил, что иногда жулики бойко отвечают на все вопросы и упирают на то, что дело не терпит отлагательств, поэтому нет времени на рассылку повесток. В таком случае следует узнать адрес учреждения, куда надо явиться, чтобы пообщаться без телефона.
"Если это действительно представитель правоохранительных органов, то у него должно быть рабочее место, куда он может пригласить вас для беседы", – уточнил Игнатов.