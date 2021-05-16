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Умер военный эксперт Константин Макиенко
Умер военный эксперт Константин Макиенко
Известный российский военный эксперт, заместитель руководителя Центра анализа стратегических технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко умер в воскресенье на 53-м... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T20:18
2021-05-16T20:18
2021-05-16T20:18
руслан пухов
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Известный российский военный эксперт, заместитель руководителя Центра анализа стратегических технологий (ЦАСТ) Константин Макиенко умер в воскресенье на 53-м году, сообщил РИА Новости руководитель Центра Руслан Пухов."Константин умер от ковида, который обострил онкологическое заболевание", - сказал Пухов.По его словам, с кончиной Макиенко ЦАСТ понес невосполнимую потерю.
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РИА Новости
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руслан пухов, общество