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МЧС предупредило москвичей о ливне, грозе и граде до конца воскресенья
МЧС предупредило москвичей о ливне, грозе и граде до конца воскресенья
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ливневом дожде, грозе, граде и сильном ветре до конца суток. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T13:36
2021-05-16T13:36
2021-05-16T18:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ливневом дожде, грозе, граде и сильном ветре до конца суток.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию с впереди идущими транспортными средствами, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, парковать автомобили необходимо вдали от деревьев. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество