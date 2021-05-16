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МЧС предупредило москвичей о ливне, грозе и граде до конца воскресенья

МЧС предупредило москвичей о ливне, грозе и граде до конца воскресенья

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ливневом дожде, грозе, граде и сильном ветре до конца суток. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T13:36

2021-05-16T13:36

2021-05-16T18:53

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ливневом дожде, грозе, граде и сильном ветре до конца суток.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию с впереди идущими транспортными средствами, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, парковать автомобили необходимо вдали от деревьев. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество