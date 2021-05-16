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МЧС предупредило москвичей о ливне, грозе и граде до конца воскресенья
МЧС предупредило москвичей о ливне, грозе и граде до конца воскресенья
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ливневом дожде, грозе, граде и сильном ветре до конца суток. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T13:36
2021-05-16T18:53
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ливневом дожде, грозе, граде и сильном ветре до конца суток.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию с впереди идущими транспортными средствами, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, парковать автомобили необходимо вдали от деревьев. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество

МЧС предупредило москвичей о ливне, грозе и граде до конца воскресенья

13:36 16.05.2021 (обновлено: 18:53 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ливневом дожде, грозе, граде и сильном ветре до конца суток.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца суток 16 мая местами в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 метров в секунду", — говорится в сообщении.

МЧС рекомендует при управлении автотранспортом значительно снизить скорость, увеличить дистанцию с впереди идущими транспортными средствами, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, парковать автомобили необходимо вдали от деревьев. Ведомство призывает не оставлять детей без присмотра.
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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