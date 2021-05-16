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Росавтодор пообещал улучшить транспортную связь с Крымом
Росавтодор пообещал улучшить транспортную связь с Крымом
Врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков пообещал улучшить эффективность транспортной коммуникации с Крымом. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T14:08
2021-05-16T14:08
крымский мост
роман новиков
славянск
новороссийск
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков пообещал улучшить эффективность транспортной коммуникации с Крымом.Три года назад было открыто автомобильное движение по мосту через Керченский пролив."Теперь для нас приоритетным направлением является реконструкция старых и строительство новых дорог: трассы А-289 Краснодар – Славянск на Кубани – Темрюк и А-290 Новороссийск – Керчь. Это обеспечит эффективную транспортную коммуникацию полуострова с Краснодаром, Анапой, Новороссийском и Черноморским побережьем в направлении Геленджика, Туапсе и Сочи", – сказал Новиков, слова которого приводит пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань".По его словам, открытие автомобильного движения по Крымскому мосту положило начало развитию транспортной инфраструктуры в регионе."Сейчас из Краснодара в Крым ведут две дороги. Трафик на автомобильной части Крымского моста растет, особенно в летний период", - подчеркнул он.Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное - 30 июня 2020 года.
https://ria.ru/20210516/donbass-1732503958.html
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крымский мост, роман новиков, славянск, новороссийск, краснодарский край

Росавтодор пообещал улучшить транспортную связь с Крымом

14:08 16.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГрузовые машины на Крымском мосту
Грузовые машины на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков пообещал улучшить эффективность транспортной коммуникации с Крымом.
Три года назад было открыто автомобильное движение по мосту через Керченский пролив.
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"Теперь для нас приоритетным направлением является реконструкция старых и строительство новых дорог: трассы А-289 КраснодарСлавянск на Кубани – Темрюк и А-290 НовороссийскКерчь. Это обеспечит эффективную транспортную коммуникацию полуострова с Краснодаром, Анапой, Новороссийском и Черноморским побережьем в направлении Геленджика, Туапсе и Сочи", – сказал Новиков, слова которого приводит пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань".
По его словам, открытие автомобильного движения по Крымскому мосту положило начало развитию транспортной инфраструктуры в регионе.
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12 мая, 09:10
Росавтодор назвал протяженность опорной автомобильной сети России
"Сейчас из Краснодара в Крым ведут две дороги. Трафик на автомобильной части Крымского моста растет, особенно в летний период", - подчеркнул он.
Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное - 30 июня 2020 года.
 
Крымский мостРоман НовиковСлавянскНовороссийскКраснодарский край
 
 
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