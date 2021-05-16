https://ria.ru/20210516/krym-1732519245.html

Росавтодор пообещал улучшить транспортную связь с Крымом

Росавтодор пообещал улучшить транспортную связь с Крымом

Врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков пообещал улучшить эффективность транспортной коммуникации с Крымом. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T14:08

2021-05-16T14:08

2021-05-16T14:08

крымский мост

роман новиков

славянск

новороссийск

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Врио руководителя Федерального дорожного агентства Роман Новиков пообещал улучшить эффективность транспортной коммуникации с Крымом.Три года назад было открыто автомобильное движение по мосту через Керченский пролив."Теперь для нас приоритетным направлением является реконструкция старых и строительство новых дорог: трассы А-289 Краснодар – Славянск на Кубани – Темрюк и А-290 Новороссийск – Керчь. Это обеспечит эффективную транспортную коммуникацию полуострова с Краснодаром, Анапой, Новороссийском и Черноморским побережьем в направлении Геленджика, Туапсе и Сочи", – сказал Новиков, слова которого приводит пресс-служба ФКУ Упрдор "Тамань".По его словам, открытие автомобильного движения по Крымскому мосту положило начало развитию транспортной инфраструктуры в регионе."Сейчас из Краснодара в Крым ведут две дороги. Трафик на автомобильной части Крымского моста растет, особенно в летний период", - подчеркнул он.Мост в Крым из Краснодарского края - самый протяженный в России и Европе, его длина составляет 19 километров. Автодорожная часть моста открылась в мае 2018 года. Пассажирское железнодорожное сообщение по мосту открылось в декабре 2019 года, грузовое железнодорожное - 30 июня 2020 года.

https://ria.ru/20210516/donbass-1732503958.html

https://realty.ria.ru/20210512/rosavtodor-1731883619.html

славянск

новороссийск

краснодарский край

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крымский мост, роман новиков, славянск, новороссийск, краснодарский край