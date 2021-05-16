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В России за сутки 8573 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 8573 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 8573 человека после COVID-19, за все время - 4 556 073, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T11:17
2021-05-16T11:17
2021-05-16T11:17
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 8573 человека после COVID-19, за все время - 4 556 073, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, в Москве - 2414, Санкт-Петербурге - 1069, Подмосковье - 553.
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москва
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РИА Новости
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коронавирус в россии, россия, москва, московская область (подмосковье), общество