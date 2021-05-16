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Британский патрульный корабль "Трент" вошел в Черное море

Британский патрульный корабль "Трент" вошел в Черное море

В Черное море вошел британский патрульный корабль "Трент", сообщает Национальный центр управления обороной. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T12:30

2021-05-16T12:30

2021-05-16T13:56

россия

вмс великобритании

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

великобритания

безопасность

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Черное море вошел британский патрульный корабль "Трент", сообщает Национальный центр управления обороной.Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за его действиями, отмечается в сообщении.Корабли стран НАТО постоянно курсируют в черноморской акватории. Так, в начале недели туда зашел французский патрульный корабль "Командан Биро", а несколько дней спустя акваторию покинул американский сторожевик "Гамильтон", который проводил учения сперва у берегов Грузии, а затем — Украины.Кроме того, несколько дней назад российские истребители Су-27 поднимались в воздух, чтобы сопроводить над Черным морем французские "Мираж-2000".В последние годы Россия не раз заявляла о беспрецедентной активности НАТО у своих границ. Альянс расширяет подобные инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В российском МИД отмечали, что Москва будет учитывать настрой НАТО в своем внешнеполитическом и военном планировании, а в Кремле подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Присутствие в Черном море военных кораблей нечерноморских государств регулируется конвенцией Монтрё, подписанной в 1936 году. В соответствии с ней предельный срок пребывания — три недели, в акватории могут одновременно находиться не более девяти таких кораблей, а их общий тоннаж не должен превышать 30 тысяч тонн.

https://ria.ru/20210507/more-1731398546.html

россия

черное море

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вмс великобритании, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), великобритания, безопасность