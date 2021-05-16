https://ria.ru/20210516/kleschi-1732522168.html

Врач рассказала, как распознать укус инфицированным клещом

Врач рассказала, как распознать укус инфицированным клещом

Инфекционист Софья Русанова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала о симптомах клещевого энцефалита. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T15:03

2021-05-16T15:03

2021-05-16T18:47

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Инфекционист Софья Русанова в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" рассказала о симптомах клещевого энцефалита."Это признаки интоксикации, ломота в мышцах, суставах, высокая температура тела, головная боль", — заявила она.Медик также указала на существование различных клинических форм."Самая простая форма клещевого энцефалита — просто лихорадочная. Есть форма менингеальная, которая протекает с синдромами менингита: головная боль, тошнота, рвота, как и при другом менингите. Есть формы энцефалитические и формы, которые сопровождаются параличами", — сказала Русанова.Как подчеркнула врач, в период активности клещей россиянам следует внимательнее относиться к выбору одежды перед прогулками в лесу. Она напомнила, что вещи должны герметично покрывать тело, а также посоветовала использовать резинки, чтобы клещи не смогли пробраться к коже. Помимо прочего, Русанова рекомендовала обрабатывать одежду репеллентами и осматривать домашних животных после прогулок.

https://ria.ru/20200706/1573870142.html

https://ria.ru/20210503/kleschi-1730958278.html

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клещ, россия, врачи, здоровье, здоровье - общество, природа, общество