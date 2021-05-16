https://ria.ru/20210516/kitay-1732543061.html
Китай предложил Израилю и Палестине провести переговоры в Пекине
Китай предложил Израилю и Палестине провести переговоры в Пекине
Китай призывает Израиль проявлять сдержанность, прекратить снос палестинских домов и выселение палестинцев, Пекин также призывает Палестину избегать шагов,... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T18:29
2021-05-16T18:29
2021-05-16T20:41
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
совет безопасности оон
китай
палестина
сша
в мире
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ООН, 16 мая – РИА Новости. Китай призывает Израиль проявлять сдержанность, прекратить снос палестинских домов и выселение палестинцев, Пекин также призывает Палестину избегать шагов, ведущих к эскалации в зоне конфликта, заявил на заседании СБ ООН глава МИД КНР Ван И.По его словам, прекращение огня и насилия являются самой неотложной задачей сейчас - применение силы не поможет обеспечить мир.По его словам, "важно ,чтобы Израиль проявлял сдержанность, честно исполнял соответствующие резолюции ООН, прекратил снос палестинских домов и выселение палестинцев, продолжающуюся поселенческую экспансию, положил конец насилию, угрозам и провокациями против мусульман и поддерживал исторический статус-кво святых мест в Иерусалиме"."В то же время Палестина также должна избегать шагов, которые могут еще больше обострить эту ситуацию, не допускать жертв среди гражданского населения и работать в направлении немедленной деэскалации", - заявил министр.Также ТКитай призывает США занять справедливую позицию по палестино-израильскому конфликту и поддержать Совет безопасности ООН в нормализации положения в регионе, глава МИД КНР Ван И."Мы призываем США продемонстрировать свою ответственность, занять справедливую позицию и вместе с большей частью международного сообщества поддержать Совет безопасности в облегчении ситуации, восстановлении доверия и продвижении политического урегулирования", - сказал Ван И.Кроме того, глава МИД Китая Ван И на заседании СБ ООН пригласил представителей Палестины и Израиля в КНР для проведения прямых переговоров.В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 188, среди жертв 55 ребенка.
https://ria.ru/20210516/erdogan-1732534271.html
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, совет безопасности оон, китай, палестина, сша, в мире
ООН, 16 мая – РИА Новости. Китай
призывает Израиль проявлять сдержанность, прекратить снос палестинских домов и выселение палестинцев, Пекин также призывает Палестину избегать шагов, ведущих к эскалации в зоне конфликта, заявил на заседании СБ ООН глава МИД КНР Ван И.
По его словам, прекращение огня и насилия являются самой неотложной задачей сейчас - применение силы не поможет обеспечить мир.
"Китай строжайшим образом осуждает насилие против гражданских лиц. И мы вновь призываем стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия, прекратить такие шаги, как авиаудары, наступления на земле и ракетные удары, которые усугубляют ситуацию", - заявил Ван И.
По его словам, "важно ,чтобы Израиль проявлял сдержанность, честно исполнял соответствующие резолюции ООН, прекратил снос палестинских домов и выселение палестинцев, продолжающуюся поселенческую экспансию, положил конец насилию, угрозам и провокациями против мусульман и поддерживал исторический статус-кво святых мест в Иерусалиме".
"В то же время Палестина также должна избегать шагов, которые могут еще больше обострить эту ситуацию, не допускать жертв среди гражданского населения и работать в направлении немедленной деэскалации", - заявил министр.
Также ТКитай призывает США
занять справедливую позицию по палестино-израильскому конфликту и поддержать Совет безопасности ООН
в нормализации положения в регионе, глава МИД КНР Ван И
.
"Мы призываем США продемонстрировать свою ответственность, занять справедливую позицию и вместе с большей частью международного сообщества поддержать Совет безопасности в облегчении ситуации, восстановлении доверия и продвижении политического урегулирования", - сказал Ван И.
Кроме того, глава МИД Китая Ван И на заседании СБ ООН
пригласил представителей Палестины
и Израиля
в КНР для проведения прямых переговоров.
"Китай нарастит усилия по содействию мирным переговорам... Мы вновь подтверждаем свое предложение сторонникам мира от Палестины и Израиля продолжить их диалог в Китае и приглашаем представителей обеих сторон приехать в Китай для прямых переговоров", - сказал Ван И.
В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме
. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 188, среди жертв 55 ребенка.