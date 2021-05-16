https://ria.ru/20210516/khamas-1732541001.html

Постпред Израиля призвал Совбез ООН осудить ХАМАС

Постпред Израиля призвал Совбез ООН осудить ХАМАС

Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал Совбез осудить деятельность движения ХАМАС, иначе группировка усилится и шансы на мир будут подорваны, в свою... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T18:09

2021-05-16T18:09

2021-05-16T18:44

оон

восточный иерусалим

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

совет безопасности оон

хамас

в мире

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ООН, 16 мая - РИА Новости. Постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал Совбез осудить деятельность движения ХАМАС, иначе группировка усилится и шансы на мир будут подорваны, в свою очередь глава МИД Палестины Рияд Малики призвал Совет помочь палестинскому народу добиться свободы."Если вы решите не осуждать ХАМАС, это усилит радикальную террористическую группировку, которая стремится свергнуть палестинскую администрацию и чей устав недвусмысленно призывает стереть Израиль с лица земли. Это продолжит цикл насилия и подорвет шансы на мир", - сказал Эрдан."Но сегодня вы можете выбрать другой путь. Вы можете безоговорочно осудить ХАМАС. Вы можете выбрать поддержку более мирного будущего, потребовав демилитаризации сектора Газа", - добавил он.В свою очередь глава МИД Палестины Малики заявил: "Наш народ никогда не сдастся и не откажется от своих прав. Свобода палестинцев – единственный путь к миру. Так как это входит в ответственность этого Совета, вашего Совета, его законный и моральный долг - помочь достичь свободы палестинцев".В ночь на 8 мая масштабные столкновения между палестинцами и израильскими полицейскими вспыхнули в Восточном Иерусалиме. Волнения начались сразу в двух районах: возле Храмовой горы и в квартале Шейх Джаррах, где по решению израильского суда проводится выселение нескольких арабских семей, из-за чего несколько дней продолжались акции протеста, перерастающие в беспорядки.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 188, среди жертв 55 ребенка.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

восточный иерусалим

израиль

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оон, восточный иерусалим, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, совет безопасности оон, хамас, в мире