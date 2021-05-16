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Израиль нанес удар по дому командира батальона "Джабалия" движения ХАМАС
Израиль нанес удар по дому командира батальона "Джабалия" движения ХАМАС
Израильский истребитель нанес удар по дому командира батальона "Джабалия" движения ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T12:24
2021-05-16T12:24
2021-05-16T12:24
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая – РИА Новости. Израильский истребитель нанес удар по дому командира батальона "Джабалия" движения ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба."Некоторое время назад истребитель армии обороны Израиля ударил по дому командира батальона "Джабалия" террористической организации ХАМАС, который служил террористической инфраструктурой", - сообщает пресс-служба.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на утро 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 174, среди жертв 47 детей.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, израиль, в мире