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Израиль нанес удар по дому командира батальона "Джабалия" движения ХАМАС

Израиль нанес удар по дому командира батальона "Джабалия" движения ХАМАС

Израильский истребитель нанес удар по дому командира батальона "Джабалия" движения ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T12:24

2021-05-16T12:24

2021-05-16T12:24

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая – РИА Новости. Израильский истребитель нанес удар по дому командира батальона "Джабалия" движения ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба."Некоторое время назад истребитель армии обороны Израиля ударил по дому командира батальона "Джабалия" террористической организации ХАМАС, который служил террористической инфраструктурой", - сообщает пресс-служба.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на утро 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 174, среди жертв 47 детей.

израиль

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хамас, израиль, в мире