https://ria.ru/20210516/izrail-1732556960.html

Число пострадавших при обрушении трибуны в Израиле превысило 160

Число пострадавших при обрушении трибуны в Израиле превысило 160

Медики эвакуировали более 160 пострадавших после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом". РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-16T21:49

2021-05-16T21:49

2021-05-17T00:02

обрушение трибуны синагоги в израиле

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732552473_0:293:2048:1445_1920x0_80_0_0_884a89248ad8f7fdd7c96852847ddce0.jpg

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая – РИА Новости. Медики эвакуировали более 160 пострадавших после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом".Ранее сообщалось о более 130 эвакуированных пострадавших."После инцидента в Гиват-Зеэве бригады Службы скорой помощи эвакуировали 167 раненых", - говорится в сообщении. Отмечается, что у 152 из них лёгкие ранения, пятеро в тяжелом состоянии, десять - в среднем.Медики также подтвердили появившуюся в СМИ информацию о двух погибших и утончили, что одному из них 40 лет, второму - 12.В израильском поселении Гиват-Зеэв обрушилась трибуна синагоги, на которой находились десятки людей, сообщили ранее в воскресенье вечером медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, чем обусловлено массовое скопление людей на месте инцидента.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение трибуны синагоги в израиле, израиль, в мире