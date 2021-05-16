https://ria.ru/20210516/izrail-1732556960.html
Число пострадавших при обрушении трибуны в Израиле превысило 160
Число пострадавших при обрушении трибуны в Израиле превысило 160
Медики эвакуировали более 160 пострадавших после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом". РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-16T21:49
2021-05-16T21:49
2021-05-17T00:02
обрушение трибуны синагоги в израиле
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732552473_0:293:2048:1445_1920x0_80_0_0_884a89248ad8f7fdd7c96852847ddce0.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая – РИА Новости. Медики эвакуировали более 160 пострадавших после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом".Ранее сообщалось о более 130 эвакуированных пострадавших."После инцидента в Гиват-Зеэве бригады Службы скорой помощи эвакуировали 167 раненых", - говорится в сообщении. Отмечается, что у 152 из них лёгкие ранения, пятеро в тяжелом состоянии, десять - в среднем.Медики также подтвердили появившуюся в СМИ информацию о двух погибших и утончили, что одному из них 40 лет, второму - 12.В израильском поселении Гиват-Зеэв обрушилась трибуна синагоги, на которой находились десятки людей, сообщили ранее в воскресенье вечером медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, чем обусловлено массовое скопление людей на месте инцидента.
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732552473_0:192:2048:1728_1920x0_80_0_0_1d7f3cb8c5bd737b4c3bb21332cad8ae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обрушение трибуны синагоги в израиле, израиль, в мире
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая – РИА Новости. Медики эвакуировали более 160 пострадавших после обрушения трибуны в Гиват-Зеэве, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом".
Ранее сообщалось о более 130 эвакуированных пострадавших.
"После инцидента в Гиват-Зеэве бригады Службы скорой помощи эвакуировали 167 раненых", - говорится в сообщении. Отмечается, что у 152 из них лёгкие ранения, пятеро в тяжелом состоянии, десять - в среднем.
Медики также подтвердили появившуюся в СМИ информацию о двух погибших и утончили, что одному из них 40 лет, второму - 12.
В израильском
поселении Гиват-Зеэв обрушилась трибуна синагоги, на которой находились десятки людей, сообщили ранее в воскресенье вечером медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". Обрушение трибуны произошло вскоре после начала празднования иудейского праздника Шавуот, чем обусловлено массовое скопление людей на месте инцидента.