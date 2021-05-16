https://ria.ru/20210516/izrail-1732547431.html
В Израиле около 60 человек пострадали при обрушении трибуны в синагоге
В Израиле около 60 человек пострадали при обрушении трибуны в синагоге
В израильском поселении Гиват-Зеев обрушилась трибуна синагоги, на которой находились десятки людей, сообщили медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом". РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T19:37
2021-05-16T19:37
2021-05-16T20:20
иерусалим
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая — РИА Новости. В израильском поселении Гиват-Зеев обрушилась трибуна синагоги, на которой находились десятки людей, сообщили медики службы скорой помощи "Маген Давид Адом"."В 19:14 поступило сообщение на пульт скорой помощи, что в районе Иерусалима обрушилась трибуна с десятками находящихся на ней людей", — сообщают медики.Медики оказывают помощь порядка 60 пострадавшим, из них десять в критическом и тяжелом состоянии, сообщила служба скорой помощи "Маген Давид Адом"."После инцидента в Гиват-Зееве медики и оказали медицинскую помощь примерно 60 пострадавшим, из них около десяти в критическом и тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
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Момент обрушения трибуны в синагоге в Гиват-Зееве
Более 40 человек пострадали при обрушении трибуны в городе Гиват-Зеэв, сообщила полиция.
2021-05-16T19:37
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РИА Новости
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РИА Новости
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иерусалим, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире