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Израиль поразил более 1500 целей в секторе Газа, заявил Нетаньяху
Израиль поразил более 1500 целей в секторе Газа, заявил Нетаньяху
Армия Израиля поразила 1,5 тысячи целей в секторе Газа за последние дни, нанеся тяжелый удар инфраструктуре ХАМАС, сообщил премьер-министр страны Биньямин... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T19:33
2021-05-16T19:33
2021-05-16T20:22
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
биньямин нетаньяху
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая – РИА Новости. Армия Израиля поразила 1,5 тысячи целей в секторе Газа за последние дни, нанеся тяжелый удар инфраструктуре ХАМАС, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции в штабе израильской армии."Наша кампания против террористических организаций продолжается в полную силу. Мы заставим ХАМАС заплатить очень высокую цену за его агрессию. За последние дни Армия обороны Израиля поразила более чем 1500 целей (в секторе Газа)"", - сказал премьер.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, биньямин нетаньяху, хамас, израиль, в мире