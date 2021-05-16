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Израиль поразил более 1500 целей в секторе Газа, заявил Нетаньяху
Израиль поразил более 1500 целей в секторе Газа, заявил Нетаньяху
Армия Израиля поразила 1,5 тысячи целей в секторе Газа за последние дни, нанеся тяжелый удар инфраструктуре ХАМАС, сообщил премьер-министр страны Биньямин... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T19:33
2021-05-16T20:22
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
биньямин нетаньяху
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая – РИА Новости. Армия Израиля поразила 1,5 тысячи целей в секторе Газа за последние дни, нанеся тяжелый удар инфраструктуре ХАМАС, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции в штабе израильской армии."Наша кампания против террористических организаций продолжается в полную силу. Мы заставим ХАМАС заплатить очень высокую цену за его агрессию. За последние дни Армия обороны Израиля поразила более чем 1500 целей (в секторе Газа)"", - сказал премьер.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, биньямин нетаньяху, хамас, израиль, в мире

Израиль поразил более 1500 целей в секторе Газа, заявил Нетаньяху

19:33 16.05.2021 (обновлено: 20:22 16.05.2021)
 
© РИА Новости / Ахмед Закот / Перейти в фотобанкСпасатели разбирают завалы разрушенного в результате бомбардировки здания в секторе Газа
Спасатели разбирают завалы разрушенного в результате бомбардировки здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Ахмед Закот
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая – РИА Новости. Армия Израиля поразила 1,5 тысячи целей в секторе Газа за последние дни, нанеся тяжелый удар инфраструктуре ХАМАС, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции в штабе израильской армии.
"Наша кампания против террористических организаций продолжается в полную силу. Мы заставим ХАМАС заплатить очень высокую цену за его агрессию. За последние дни Армия обороны Израиля поразила более чем 1500 целей (в секторе Газа)"", - сказал премьер.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:56Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
Инфографика
Посмотреть
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли 10 человек, около 50 серьезно ранены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 181, среди жертв 52 ребенка.
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуБиньямин НетаньяхуХамасИзраильВ мире
 
 
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