https://ria.ru/20210516/izrail-1732545871.html

Израиль нанес удар по офису службы внутренней безопасности ХАМАС

Израиль нанес удар по офису службы внутренней безопасности ХАМАС

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС страны атаковали очередные цели в секторе Газа. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T19:13

2021-05-16T19:13

2021-05-16T19:51

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ввс израиля

хамас

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая — РИА Новости. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС страны атаковали очередные цели в секторе Газа.Отмечается, что туннель находился рядом с детским садом, мечетью и больницей, поэтому военные предупредили гражданских лиц о необходимости эвакуироваться.Ранее сегодня стало известно, что истребитель атаковал дом командира батальона "Джабалия" движения ХАМАС.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.По данным на 16 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили почти три тысячи ракет, из них 1150 удалось перехватить. В стране погибли десять человек, около 50 получили серьезные ранения.В Газе жертвами ответных ударов стали 188 палестинцев, среди них 55 детей. Ранены больше тысячи человек.

https://ria.ru/20210516/izrail-1732534976.html

https://ria.ru/20210516/gaza-1732529244.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ввс израиля, хамас, израиль, в мире