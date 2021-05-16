Израиль нанес удар по офису службы внутренней безопасности ХАМАС
19:13 16.05.2021 (обновлено: 19:51 16.05.2021)
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая — РИА Новости. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС страны атаковали очередные цели в секторе Газа.
"Истребители ВВС Израиля нанесли удар по шахте туннеля ХАМАС в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа. В туннеле находилось военное оборудование. <...> Кроме того, истребители ЦАХАЛ нанесли удары по офисам, принадлежащим службе внутренней безопасности ХАМАС, которая использовалась в террористических целях".
Отмечается, что туннель находился рядом с детским садом, мечетью и больницей, поэтому военные предупредили гражданских лиц о необходимости эвакуироваться.
Ранее сегодня стало известно, что истребитель атаковал дом командира батальона "Джабалия" движения ХАМАС.
Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.
По данным на 16 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили почти три тысячи ракет, из них 1150 удалось перехватить. В стране погибли десять человек, около 50 получили серьезные ранения.
В Газе жертвами ответных ударов стали 188 палестинцев, среди них 55 детей. Ранены больше тысячи человек.