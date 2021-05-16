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Израиль нанес удар по офису службы внутренней безопасности ХАМАС
Израиль нанес удар по офису службы внутренней безопасности ХАМАС
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС страны атаковали очередные цели в секторе Газа. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T19:13
2021-05-16T19:51
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
ввс израиля
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая — РИА Новости. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС страны атаковали очередные цели в секторе Газа.Отмечается, что туннель находился рядом с детским садом, мечетью и больницей, поэтому военные предупредили гражданских лиц о необходимости эвакуироваться.Ранее сегодня стало известно, что истребитель атаковал дом командира батальона "Джабалия" движения ХАМАС.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.По данным на 16 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили почти три тысячи ракет, из них 1150 удалось перехватить. В стране погибли десять человек, около 50 получили серьезные ранения.В Газе жертвами ответных ударов стали 188 палестинцев, среди них 55 детей. Ранены больше тысячи человек.
https://ria.ru/20210516/izrail-1732534976.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ввс израиля, хамас, израиль, в мире

Израиль нанес удар по офису службы внутренней безопасности ХАМАС

19:13 16.05.2021 (обновлено: 19:51 16.05.2021)
 
© REUTERS / Mohammed SalemПоследствия удара израильских сил по сектору Газа
Последствия удара израильских сил по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая — РИА Новости. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС страны атаковали очередные цели в секторе Газа.
"Истребители ВВС Израиля нанесли удар по шахте туннеля ХАМАС в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа. В туннеле находилось военное оборудование. <...> Кроме того, истребители ЦАХАЛ нанесли удары по офисам, принадлежащим службе внутренней безопасности ХАМАС, которая использовалась в террористических целях".
пресс-служба Армии обороны Израиля
Отмечается, что туннель находился рядом с детским садом, мечетью и больницей, поэтому военные предупредили гражданских лиц о необходимости эвакуироваться.
Ранее сегодня стало известно, что истребитель атаковал дом командира батальона "Джабалия" движения ХАМАС.
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Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.
По данным на 16 мая из сектора Газа по территории Израиля выпустили почти три тысячи ракет, из них 1150 удалось перехватить. В стране погибли десять человек, около 50 получили серьезные ранения.
В Газе жертвами ответных ударов стали 188 палестинцев, среди них 55 детей. Ранены больше тысячи человек.
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Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуВВС ИзраиляХамасИзраильВ мире
 
 
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