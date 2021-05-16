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"ХАМАС заплатит большую цену". Нетаньяху провел совещание с силовиками

"ХАМАС заплатит большую цену". Нетаньяху провел совещание с силовиками

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел в воскресенье совещание с министром обороны, начальником генерального штаба, главами "ШАБАК", "Моссада" и СНБ, РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T17:21

2021-05-16T17:21

2021-05-16T17:52

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

биньямин нетаньяху

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провел в воскресенье совещание с министром обороны, начальником генерального штаба, главами "ШАБАК", "Моссада" и СНБ, сообщила канцелярия главы правительства.Премьер-министр добавил, что эта операция "займет еще какое-то время".Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на утро 16 мая, с начала эскалации из палестинского анклава по израильской территории выпущено 2,9 тысячи ракет, 1 150 из них были перехвачено. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль в ответ нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 174, среди жертв 47 детей.

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, биньямин нетаньяху, израиль, в мире