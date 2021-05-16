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В Минобороны Израиля поблагодарили США за поддержку "права самозащиты"

В Минобороны Израиля поблагодарили США за поддержку "права самозащиты"

Министр обороны Израиля Бени Ганц встретился с американской делегацией на фоне обстрелов из сектора Газа и подтвердил, что цель текущей военной кампании - это... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T14:28

2021-05-16T14:28

2021-05-16T14:28

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

бени ганц

сша

израиль

безопасность

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц встретился с американской делегацией на фоне обстрелов из сектора Газа и подтвердил, что цель текущей военной кампании - это восстановление долгосрочного спокойствия на границах Израиля, сообщает пресс-служба министра.Как сообщает пресс-служба, Ганц подтвердил, что "цель нынешней военной кампании - восстановить долгосрочное спокойствие на границах Израиля и безопасность его граждан".Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на утро 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 174, среди жертв 47 детей.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, бени ганц, сша, израиль, безопасность, в мире