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В Минобороны Израиля поблагодарили США за поддержку "права самозащиты"
В Минобороны Израиля поблагодарили США за поддержку "права самозащиты"
Министр обороны Израиля Бени Ганц встретился с американской делегацией на фоне обстрелов из сектора Газа и подтвердил, что цель текущей военной кампании - это... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T14:28
2021-05-16T14:28
2021-05-16T14:28
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
бени ганц
сша
израиль
безопасность
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая – РИА Новости. Министр обороны Израиля Бени Ганц встретился с американской делегацией на фоне обстрелов из сектора Газа и подтвердил, что цель текущей военной кампании - это восстановление долгосрочного спокойствия на границах Израиля, сообщает пресс-служба министра.Как сообщает пресс-служба, Ганц подтвердил, что "цель нынешней военной кампании - восстановить долгосрочное спокойствие на границах Израиля и безопасность его граждан".Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на утро 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 174, среди жертв 47 детей.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, бени ганц, сша, израиль, безопасность, в мире