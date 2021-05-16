https://ria.ru/20210516/izrail-1732519134.html
Израиль назвал число погибших с начала обострения конфликта с Палестиной
Израиль назвал число погибших с начала обострения конфликта с Палестиной
Десять человек погибли, около 50 серьезно ранены и сотни пострадали в Израиле с начала эскалации на границе сектора Газа, сообщил в воскресенье командующий... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T14:07
2021-05-16T14:07
2021-05-16T14:07
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Десять человек погибли, около 50 серьезно ранены и сотни пострадали в Израиле с начала эскалации на границе сектора Газа, сообщил в воскресенье командующий службы тыла армии Израиля генерал Ори Гордин.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа.
https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html
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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, израиль, в мире