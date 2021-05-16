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Посол Израиля в России назвал операцию в секторе Газа войной с террором

Посол Израиля в России назвал операцию в секторе Газа войной с террором

ВВС Израиля намерены продолжать операцию в секторе Газа для уничтожения "инфраструктуры террора", заявил в воскресенье посол Израиля в России Александр Бен Цви. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T13:22

2021-05-16T13:22

2021-05-16T13:22

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ввс израиля

сектор газа

российский еврейский конгресс

палестина

израиль

в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ВВС Израиля намерены продолжать операцию в секторе Газа для уничтожения "инфраструктуры террора", заявил в воскресенье посол Израиля в России Александр Бен Цви."Это война с террором. Обстрелы из Газы продолжаются все время, выпущено больше 2 тысяч ракет, все время идут обстрелы, почти во всех южных точках Израиля, до Тель-Авива. И это жизнь - каждый раз надо прятаться в бомбоубежище, потом выходить и продолжать жизнь. Но к этому нельзя привыкать", - сказал посол, выступая на акции солидарности "С Израилем против террора", организованной Российским еврейским конгрессом."Если мы не закончим эту операцию и те, кто стреляет по нам ракетами будут продолжать это делать, если не сегодня, может быть завтра. Но пока вся инфраструктура террора не будет уничтожена, нет смысла заканчивать операцию, потому что пройдёт год, два, три - неважно, и все снова повторится. Мы не можем себе позволить, чтобы это повторялось, чтобы нашу страну держали в заложниках, и мы сделаем все, чтобы это искоренить", - добавил посол.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на утро 16 мая, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,9 тысячи ракет, 1150 из них перехвачены. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 174, среди жертв 47 детей.

сектор газа

палестина

израиль

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Последствия авиаударов со стороны Израиля в Газе и Рафахе В Палестине в результате авиаударов со стороны Израиля разрушены здания в Рафахе, а также пострадала Каирская башня в Газе. 2021-05-16T13:22 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ввс израиля, сектор газа, российский еврейский конгресс, палестина, израиль, в мире