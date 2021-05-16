Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210516/izrail-1732498566.html
Берлин заявил о праве Израиля на самозащиту от ракет ХАМАС
Берлин заявил о праве Израиля на самозащиту от ракет ХАМАС
Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что Израиль пользуется правом на защиту своего населения от ракетных обстрелов со стороны ХАМАС. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T09:13
2021-05-16T09:13
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
хайко маас
мид германии
хамас
палестина
израиль
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732456389_0:401:2730:1937_1920x0_80_0_0_1ff76dac7c3546e0491bbb4a12d1de87.jpg
БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что Израиль пользуется правом на защиту своего населения от ракетных обстрелов со стороны ХАМАС."Израиль пользуется правом на самозащиту, чтобы защитить свой народ от ракетного террора со стороны ХАМАС", - заявил он изданию Bild am Sonntag.Теперь, считает министр, нужно остановить "ракетный террор", положить конец насилию и вернуться к переговорам о конкретных шагах, направленных на построение доверия между Израилем и Палестиной, и поиск решения на основе сосуществования двух государств.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на вечер субботы, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,8 тысячи ракет, порядка 430 упали внутри сектора Газа. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 145 человек, среди жертв 41 ребенок.
палестина
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Последствия авиаударов со стороны Израиля в Газе и Рафахе
В Палестине в результате авиаударов со стороны Израиля разрушены здания в Рафахе, а также пострадала Каирская башня в Газе.
2021-05-16T09:13
true
PT0M50S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0f/1732456389_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_6c8f73ffc29a02752450b9b851b85b56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хайко маас, мид германии, хамас, палестина, израиль, в мире

Берлин заявил о праве Израиля на самозащиту от ракет ХАМАС

09:13 16.05.2021
 
© REUTERS / Mohammed SalemРазрушенное здания в Газе, где располагались офисы международных СМИ
Разрушенное здания в Газе, где располагались офисы международных СМИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© REUTERS / Mohammed Salem
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что Израиль пользуется правом на защиту своего населения от ракетных обстрелов со стороны ХАМАС.
"Израиль пользуется правом на самозащиту, чтобы защитить свой народ от ракетного террора со стороны ХАМАС", - заявил он изданию Bild am Sonntag.
Теперь, считает министр, нужно остановить "ракетный террор", положить конец насилию и вернуться к переговорам о конкретных шагах, направленных на построение доверия между Израилем и Палестиной, и поиск решения на основе сосуществования двух государств.
Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на вечер субботы, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,8 тысячи ракет, порядка 430 упали внутри сектора Газа. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 145 человек, среди жертв 41 ребенок.
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 1920, 14.05.2021
14 мая, 18:56Инфографика
Что происходит в зоне палестино-израильского конфликта
Инфографика
Посмотреть
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуХайко МаасМИД ГерманииХамасПалестинаИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:33Москвичей предупредили о возвращении погоды столетней давности
02:25"Известия": в правительстве предложили расширить применение маткапитала
02:19Армия Израиля сообщила об авиатаке по сектору Газа
02:15Аналитик рассказал, как купить биткоин за тысячу долларов
02:12Блинкен планирует обсудить "Северный поток — 2" на встрече с Лавровым
02:10Диетолог назвал лучшее время для завтрака
02:07NYT: Билл Гейтс приглашал на свидание подчиненных за спиной у жены
01:37Сенатор Пушков указал на ошибку Зеленского и напомнил про историю Украины
01:29Российский дипломат заявил об "опасной эпохе" в отношениях с Западом
01:15Финансисты рассказали, чем можно заменить доллар
01:07Роспотребнадзор дал советы, как не перегреться в жару
00:55На западе Москвы загорелось офисное здание
00:41Постпред Израиля в ООН назвал причину обострения конфликта с ХАМАС
00:34При стрельбе в Торонто погиб один человек
00:30После обрушения трибуны синагоги в Израиле госпитализировали 219 человек
00:26"Репортеры без границ" обвинили Израиль в преступлениях против Газы
00:21Сан-Марино открывает сезон вакцинного туризма со "Спутником V"
00:02Глава МИД Палестины сравнил Израиль с вооруженным вором
23:52В РПЦ рассказали об обратной стороне "триумфа" украинских раскольников
23:41Почти 40 тысяч палестинцев обратились за временным убежищем в ООН
Лента новостейМолния