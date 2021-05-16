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Берлин заявил о праве Израиля на самозащиту от ракет ХАМАС

Берлин заявил о праве Израиля на самозащиту от ракет ХАМАС

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что Израиль пользуется правом на защиту своего населения от ракетных обстрелов со стороны ХАМАС. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T09:13

2021-05-16T09:13

2021-05-16T09:13

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

хайко маас

мид германии

хамас

палестина

израиль

в мире

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БЕРЛИН, 16 мая - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что Израиль пользуется правом на защиту своего населения от ракетных обстрелов со стороны ХАМАС."Израиль пользуется правом на самозащиту, чтобы защитить свой народ от ракетного террора со стороны ХАМАС", - заявил он изданию Bild am Sonntag.Теперь, считает министр, нужно остановить "ракетный террор", положить конец насилию и вернуться к переговорам о конкретных шагах, направленных на построение доверия между Израилем и Палестиной, и поиск решения на основе сосуществования двух государств.Ситуация на границе Израиля и палестинского сектора Газа обострилась вечером 10 мая. По данным на вечер субботы, с начала эскалации из сектора Газа по израильской территории выпущены 2,8 тысячи ракет, порядка 430 упали внутри сектора Газа. По последней информации, в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный. Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа. Число палестинцев, погибших в результате израильских авиаударов, достигло 145 человек, среди жертв 41 ребенок.

палестина

израиль

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Последствия авиаударов со стороны Израиля в Газе и Рафахе В Палестине в результате авиаударов со стороны Израиля разрушены здания в Рафахе, а также пострадала Каирская башня в Газе. 2021-05-16T09:13 true PT0M50S

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, хайко маас, мид германии, хамас, палестина, израиль, в мире