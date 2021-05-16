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Армия Израиля заявила об ударе по домам и офисам членов ХАМАС
Армия Израиля заявила об ударе по домам и офисам членов ХАМАС
Израильская авиация минувшей ночью нанесла удары по более чем 90 целям в секторе Газа, в том числе по домам высокопоставленных лидеров движения ХАМАС, сообщила... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T07:55
2021-05-16T10:40
хамас
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая — РИА Новости. Израильская авиация минувшей ночью нанесла удары по более чем 90 целям в секторе Газа, в том числе по домам высокопоставленных лидеров движения ХАМАС, сообщила пресс-служба армии.Кроме того, под удар попали дома и офисы других высокопоставленных деятелей ХАМАС, в частности Самаха Сараджа, руководителя отдела планирования и развития в политическом бюро организации, Юсуфа Абд аль-Вахабба, командира батальона "Зейтун" в Газе, и Ахмада Абд аль-Айяля, представителя военной разведки.Кроме того, израильским военным удалось поразить десятки цехов по производству оружия и складов боеприпасов в Саара Тель-Алоха, Шейх-Умдане и Газе. Были также уничтожены около 40 ракетных установок, приготовленных к обстрелу израильской территории.Ситуация на границе Израиля и сектора Газа обострилась вечером 10 мая. Столкновения мусульман с израильской полицией, начавшиеся после выселения из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме нескольких палестинских семей, переросли в военные действия.За пять дней из палестинского анклава по израильской территории запустили около трех тысяч ракет, большую часть из них обезвредила система ПРО "Железный купол", некоторые разорвались в самом секторе Газа. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения.Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали более 140 человек, порядка тысячи пострадали.
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хамас, израиль, в мире

Армия Израиля заявила об ударе по домам и офисам членов ХАМАС

07:55 16.05.2021 (обновлено: 10:40 16.05.2021)
 
© REUTERS / Ibraheem Abu MustafaИзраильский авиаудар по Газе
Израильский авиаудар по Газе - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая — РИА Новости. Израильская авиация минувшей ночью нанесла удары по более чем 90 целям в секторе Газа, в том числе по домам высокопоставленных лидеров движения ХАМАС, сообщила пресс-служба армии.
"Среди атакованных целей были дома председателя политического бюро ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и его брата Мухаммада Синвара, который отвечает за снабжение организации в Хан-Юнисе", — говорится в сообщении.
Кроме того, под удар попали дома и офисы других высокопоставленных деятелей ХАМАС, в частности Самаха Сараджа, руководителя отдела планирования и развития в политическом бюро организации, Юсуфа Абд аль-Вахабба, командира батальона "Зейтун" в Газе, и Ахмада Абд аль-Айяля, представителя военной разведки.
Кроме того, израильским военным удалось поразить десятки цехов по производству оружия и складов боеприпасов в Саара Тель-Алоха, Шейх-Умдане и Газе. Были также уничтожены около 40 ракетных установок, приготовленных к обстрелу израильской территории.
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За пять дней из палестинского анклава по израильской территории запустили около трех тысяч ракет, большую часть из них обезвредила система ПРО "Железный купол", некоторые разорвались в самом секторе Газа. В результате почти непрерывных ракетных обстрелов в Израиле погибли восемь мирных жителей и один военный, более 200 получили ранения.
Израиль также нанес сотни ударов по сектору Газа, уничтожив нескольких боевиков, включая высокопоставленных полевых командиров. По данным палестинского Минздрава, жертвами израильских атак стали более 140 человек, порядка тысячи пострадали.
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