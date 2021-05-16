https://ria.ru/20210516/invalidnost-1732504699.html

Врач назвала симптом заболевания, грозящего инвалидностью

Врач назвала симптом заболевания, грозящего инвалидностью

Кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала на своей странице в Instagram, в чем заключается опасность "метаболического... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T10:52

2021-05-16T10:52

2021-05-16T14:28

иван карасев

зухра павлова

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала на своей странице в Instagram, в чем заключается опасность "метаболического синдрома" и как его лечить.По словам врача, сейчас этот диагноз часто недооценивают, однако он может стать причиной развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета второго типа, а также внезапной смерти.Эксперт отметила, что одним из первых признаков метаболического синдрома является висцеральное ожирение. К другим относятся инсулинорезистентность, нарушение углеводного и жирового обмена, повышение уровня артериального давления, гиперурекемия, а также нарушение свертывающей системы крови. Специалист подчеркивает, что любой из факторов может привести к инвалидности.Говоря о лечении, врач рекомендует "уменьшать количество жировой ткани в организме и подключать препараты для купирования последствий метаболического синдрома".Павлова заключила, что при снижении веса состояние человека значительно улучшится, а вероятность отмены приема медикаментов возрастет.Ранее хирург-онколог Иван Карасев назвал рак желудка одним из пяти наиболее распространенных заболеваний среди россиян и рекомендовал отказаться от копченой, соленой и вяленой пищи и заменить ее продуктами, содержащими клетчатку (фрукты и овощи), растительными и животными белками.

https://rsport.ria.ru/20210515/kishechnik-1732432724.html

https://ria.ru/20210515/krov-1732408655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван карасев, зухра павлова, здоровье - общество, общество