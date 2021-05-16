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Врач назвала симптом заболевания, грозящего инвалидностью
Врач назвала симптом заболевания, грозящего инвалидностью
Кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала на своей странице в Instagram, в чем заключается опасность "метаболического... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T10:52
2021-05-16T14:28
иван карасев
зухра павлова
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала на своей странице в Instagram, в чем заключается опасность "метаболического синдрома" и как его лечить.По словам врача, сейчас этот диагноз часто недооценивают, однако он может стать причиной развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета второго типа, а также внезапной смерти.Эксперт отметила, что одним из первых признаков метаболического синдрома является висцеральное ожирение. К другим относятся инсулинорезистентность, нарушение углеводного и жирового обмена, повышение уровня артериального давления, гиперурекемия, а также нарушение свертывающей системы крови. Специалист подчеркивает, что любой из факторов может привести к инвалидности.Говоря о лечении, врач рекомендует "уменьшать количество жировой ткани в организме и подключать препараты для купирования последствий метаболического синдрома".Павлова заключила, что при снижении веса состояние человека значительно улучшится, а вероятность отмены приема медикаментов возрастет.Ранее хирург-онколог Иван Карасев назвал рак желудка одним из пяти наиболее распространенных заболеваний среди россиян и рекомендовал отказаться от копченой, соленой и вяленой пищи и заменить ее продуктами, содержащими клетчатку (фрукты и овощи), растительными и животными белками.
https://rsport.ria.ru/20210515/kishechnik-1732432724.html
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иван карасев, зухра павлова, здоровье - общество, общество

Врач назвала симптом заболевания, грозящего инвалидностью

10:52 16.05.2021 (обновлено: 14:28 16.05.2021)
 
© Fotolia / mangostockПациент на приеме у врача
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© Fotolia / mangostock
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Кандидат медицинских наук эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова рассказала на своей странице в Instagram, в чем заключается опасность "метаболического синдрома" и как его лечить.
По словам врача, сейчас этот диагноз часто недооценивают, однако он может стать причиной развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета второго типа, а также внезапной смерти.
Эксперт отметила, что одним из первых признаков метаболического синдрома является висцеральное ожирение. К другим относятся инсулинорезистентность, нарушение углеводного и жирового обмена, повышение уровня артериального давления, гиперурекемия, а также нарушение свертывающей системы крови.
Специалист подчеркивает, что любой из факторов может привести к инвалидности.
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Говоря о лечении, врач рекомендует "уменьшать количество жировой ткани в организме и подключать препараты для купирования последствий метаболического синдрома".
Павлова заключила, что при снижении веса состояние человека значительно улучшится, а вероятность отмены приема медикаментов возрастет.
Ранее хирург-онколог Иван Карасев назвал рак желудка одним из пяти наиболее распространенных заболеваний среди россиян и рекомендовал отказаться от копченой, соленой и вяленой пищи и заменить ее продуктами, содержащими клетчатку (фрукты и овощи), растительными и животными белками.
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