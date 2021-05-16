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США призвали остановить снос домов в Восточном Иерусалиме
США призвали остановить снос домов в Восточном Иерусалиме
США призывают палестинцев и израильтян прекратить насилие, остановить снос домов и выселение палестинского населения, заявила на заседании СБ ООН американский... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T19:02
2021-05-16T19:59
совет безопасности оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
оон
восточный иерусалим
сша
в мире
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ООН, 16 мая – РИА Новости. США призывают палестинцев и израильтян прекратить насилие, остановить снос домов и выселение палестинского населения, заявила на заседании СБ ООН американский постпред при организации Линда Томас-Гринфилд."Соединенные Штаты призывают все стороны обеспечить защиту гражданского населения и соблюдать международное гуманитарное право. Мы также призываем все стороны защищать медицинские и другие гуманитарные объекты, а также журналистов и СМИ", - сказала Томас-Гринфилд.По ее словам, Соединенные Штаты призывают ХАМАС и другие палестинские группировки в Газе немедленно прекратить ракетные обстрелы и другие провокации. "Мы также глубоко обеспокоены продолжающимся межобщинным насилием в смешанных общинах Израиля", - добавила она."Мы призываем все стороны избегать действий, подрывающих мирное будущее. Сюда относится недопущение подстрекательства, атак и террористических актов, а также выселений, в том числе в Восточном Иерусалиме, сноса домов и строительства поселений к востоку от границ 1967 года", - подчеркнула постпред.Очень важно, как указала Томас-Гринфилд, чтобы все стороны поддерживали и уважали исторический статус-кво святых мест.
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совет безопасности оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, оон, восточный иерусалим, сша, в мире

США призвали остановить снос домов в Восточном Иерусалиме

19:02 16.05.2021 (обновлено: 19:59 16.05.2021)
 
© REUTERS / Ammar AwadПограничная полиция Израиля во время столкновений с палестинцами в Восточном Иерусалиме
Пограничная полиция Израиля во время столкновений с палестинцами в Восточном Иерусалиме - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© REUTERS / Ammar Awad
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ООН, 16 мая – РИА Новости. США призывают палестинцев и израильтян прекратить насилие, остановить снос домов и выселение палестинского населения, заявила на заседании СБ ООН американский постпред при организации Линда Томас-Гринфилд.
"Соединенные Штаты призывают все стороны обеспечить защиту гражданского населения и соблюдать международное гуманитарное право. Мы также призываем все стороны защищать медицинские и другие гуманитарные объекты, а также журналистов и СМИ", - сказала Томас-Гринфилд.
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По ее словам, Соединенные Штаты призывают ХАМАС и другие палестинские группировки в Газе немедленно прекратить ракетные обстрелы и другие провокации. "Мы также глубоко обеспокоены продолжающимся межобщинным насилием в смешанных общинах Израиля", - добавила она.
"Мы призываем все стороны избегать действий, подрывающих мирное будущее. Сюда относится недопущение подстрекательства, атак и террористических актов, а также выселений, в том числе в Восточном Иерусалиме, сноса домов и строительства поселений к востоку от границ 1967 года", - подчеркнула постпред.
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Очень важно, как указала Томас-Гринфилд, чтобы все стороны поддерживали и уважали исторический статус-кво святых мест.
 
Совет Безопасности ООНХамасОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуООНВосточный ИерусалимСШАВ мире
 
 
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