https://ria.ru/20210516/ierusalim-1732545227.html

США призвали остановить снос домов в Восточном Иерусалиме

США призвали остановить снос домов в Восточном Иерусалиме

США призывают палестинцев и израильтян прекратить насилие, остановить снос домов и выселение палестинского населения, заявила на заседании СБ ООН американский... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T19:02

2021-05-16T19:02

2021-05-16T19:59

совет безопасности оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

оон

восточный иерусалим

сша

в мире

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ООН, 16 мая – РИА Новости. США призывают палестинцев и израильтян прекратить насилие, остановить снос домов и выселение палестинского населения, заявила на заседании СБ ООН американский постпред при организации Линда Томас-Гринфилд."Соединенные Штаты призывают все стороны обеспечить защиту гражданского населения и соблюдать международное гуманитарное право. Мы также призываем все стороны защищать медицинские и другие гуманитарные объекты, а также журналистов и СМИ", - сказала Томас-Гринфилд.По ее словам, Соединенные Штаты призывают ХАМАС и другие палестинские группировки в Газе немедленно прекратить ракетные обстрелы и другие провокации. "Мы также глубоко обеспокоены продолжающимся межобщинным насилием в смешанных общинах Израиля", - добавила она."Мы призываем все стороны избегать действий, подрывающих мирное будущее. Сюда относится недопущение подстрекательства, атак и террористических актов, а также выселений, в том числе в Восточном Иерусалиме, сноса домов и строительства поселений к востоку от границ 1967 года", - подчеркнула постпред.Очень важно, как указала Томас-Гринфилд, чтобы все стороны поддерживали и уважали исторический статус-кво святых мест.

https://ria.ru/20210515/sektorgaza-1732344534.html

восточный иерусалим

сша

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совет безопасности оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, оон, восточный иерусалим, сша, в мире