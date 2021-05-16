https://ria.ru/20210516/grazhdanstvo-1732527757.html

В Кремле прокомментировали просьбу бывшей советницы Рейгана о гражданстве

В Кремле прокомментировали просьбу бывшей советницы Рейгана о гражданстве

В Кремле ответили на просьбу бывшего советника экс-президента США Рональда Рейгана Сюзанны Масси предоставить ей гражданство России. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T16:09

2021-05-16T16:09

2021-05-16T17:40

рональд рейган

владимир путин

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сша

в мире

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. В Кремле ответили на просьбу бывшего советника экс-президента США Рональда Рейгана Сюзанны Масси предоставить ей гражданство России.Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, "на этот счет предусмотрены определенные бюрократические процедуры".О своем желании стать гражданкой России Масси заявила в эфире НТВ. По ее словам, если бы Владимир Путин нашел такую возможность, это стало бы для нее честью. Дипломат пояснила, что посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела.Как гласит 89-я статья Конституции, "президент Российской Федерации решает вопросы гражданства".Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР.

https://ria.ru/20210516/poterya-1732523621.html

https://ria.ru/20210224/grazhdanstvo-1598823175.html

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рональд рейган, владимир путин, россия, дмитрий песков, сша, в мире