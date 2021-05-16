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Экс-советница Рейгана Масси попросила у Путина российское гражданство
Экс-советница Рейгана Масси попросила у Путина российское гражданство
Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире телеканала "НТВ" попросила президента Владимира Путина... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T13:37
2021-05-16T14:01
россия
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рональд рейган
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире телеканала "НТВ" попросила президента Владимира Путина предоставить ей российское гражданство.По словам Масси, она посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела."Я знаю, что они будут говорить: что я — traitor (предатель. — Прим. ред.). Я человек, который против Америки", — призналась Масси.Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР. По ее словам, американский лидер встречался с ней не менее 17 раз, часто наедине, и подробно расспрашивал о русской культуре. От нее он узнал русскую поговорку "Доверяй, но проверяй", прочно вошедшую в обиход американской дипломатии.Она написала несколько книг о России, включая "Земля Жар-птицы. Краса былой России" (1980) и "Павловск: Жизнь русского дворца" (1990).
https://ria.ru/20210318/snouden-1601774679.html
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россия, нтв (телеканал), рональд рейган, владимир путин, сша, в мире

Экс-советница Рейгана Масси попросила у Путина российское гражданство

13:37 16.05.2021 (обновлено: 14:01 16.05.2021)
 
CC0 / White House Photographic Office / Сюзанна Масси
Сюзанна Масси - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
CC0 / White House Photographic Office /
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире телеканала "НТВ" попросила президента Владимира Путина предоставить ей российское гражданство.

"Если президент Владимир Владимирович найдет возможность дать мне гражданство России, это будет честью для меня", — сказала она.

По словам Масси, она посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела.
"Я знаю, что они будут говорить: что я — traitor (предатель. — Прим. ред.). Я человек, который против Америки", — призналась Масси.
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Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР.
По ее словам, американский лидер встречался с ней не менее 17 раз, часто наедине, и подробно расспрашивал о русской культуре. От нее он узнал русскую поговорку "Доверяй, но проверяй", прочно вошедшую в обиход американской дипломатии.
Она написала несколько книг о России, включая "Земля Жар-птицы. Краса былой России" (1980) и "Павловск: Жизнь русского дворца" (1990).
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