https://ria.ru/20210516/grazhdanstvo-1732516731.html

Экс-советница Рейгана Масси попросила у Путина российское гражданство

Экс-советница Рейгана Масси попросила у Путина российское гражданство

Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире телеканала "НТВ" попросила президента Владимира Путина... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T13:37

2021-05-16T13:37

2021-05-16T14:01

россия

нтв (телеканал)

рональд рейган

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в мире

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Бывшая сотрудница Госдепартамента США, экс-советник президента Рональда Рейгана Сюзанна Масси в эфире телеканала "НТВ" попросила президента Владимира Путина предоставить ей российское гражданство.По словам Масси, она посвятила много лет сближению народов двух стран, поэтому хочет остаться в России для продолжения своего дела."Я знаю, что они будут говорить: что я — traitor (предатель. — Прим. ред.). Я человек, который против Америки", — призналась Масси.Сюзанна Масси родилась в Нью-Йорке в 1931 году. Окончила Вассарский колледж, а также училась в Сорбонне и Институте политических исследований в Париже. С 1984 по 1988 год была советником Рейгана по отношениям с СССР. По ее словам, американский лидер встречался с ней не менее 17 раз, часто наедине, и подробно расспрашивал о русской культуре. От нее он узнал русскую поговорку "Доверяй, но проверяй", прочно вошедшую в обиход американской дипломатии.Она написала несколько книг о России, включая "Земля Жар-птицы. Краса былой России" (1980) и "Павловск: Жизнь русского дворца" (1990).

https://ria.ru/20210318/snouden-1601774679.html

https://ria.ru/20210224/grazhdanstvo-1598823175.html

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россия, нтв (телеканал), рональд рейган, владимир путин, сша, в мире