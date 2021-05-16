В Белоруссии заявили о совершенствовании инфраструктуры НАТО у ее границ
12:50 16.05.2021 (обновлено: 19:33 16.05.2021)
МИНСК, 16 мая — РИА Новости. Белоруссия отмечает значительное совершенствование на сопредельных территориях стран ЕС инфраструктуры НАТО, необходимой для переброски с континентальной части США войск и развертывания группировки, заявил первый замначальника Генштаба Вооруженных cил республики Игорь Король.
"За последние четыре года военная инфраструктура НАТО на сопредельной территории значительно усовершенствовалась, постоянно ведутся работы по созданию новых и совершенствованию старых каких-то объектов <…>. Прежде всего это делается с целью создания специализированной инфраструктуры, которая позволила бы перебросить с континентальной части США войска на территорию Европы и развернуть группировки", — сказал Король в эфире телеканала СТВ.
По словам первого замначальника Генштаба, в частности, в Польше завершена модернизация пяти аэродромов, продолжается модернизация еще шести аэродромов на территории Польши и стран Балтии. "Причем теперь эти аэродромы могут принимать любые типы самолетов и способны принять до 200 самолетов иностранных государств. Точно так же совершенствуются порты, военно-морские базы на территории Польши, Прибалтики — у наших ближайших соседей", — заметил он.
Заместитель госсекретаря совета безопасности Белоруссии Владимир Арчаков 18 апреля заявил, что в текущем году учения иностранных войск у границ республики в странах ЕС не прекращаются и идут "буквально круглые сутки". Начальник Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Виктор Гулевич 14 апреля заявил о продолжении активности блока НАТО у границ российско-белорусского Союзного государства, в том числе о развертывании разведывательных центров и совершенствовании объектов военной инфраструктуры.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил военным, что успокаиваться нельзя, как бы ни "убаюкивали" разговорами об обычных учениях своих сил США и НАТО.