https://ria.ru/20210516/granitsa-1732499707.html

Армения заявила о контроле окрестностей озера на границе с Азербайджаном

Армения заявила о контроле окрестностей озера на границе с Азербайджаном

Окрестности Черного озера в Сюникской области Армении на границе с Азербайджаном, к которому 12 мая вышли азербайджанские военные, контролируются армянскими ВС, РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T09:33

2021-05-16T09:33

2021-05-16T18:17

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азербайджан

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ЕРЕВАН, 16 мая — РИА Новости. Окрестности Черного озера в Сюникской области Армении на границе с Азербайджаном, к которому 12 мая вышли азербайджанские военные, контролируются армянскими ВС, заявил вице-премьер Армении Тигран Авинян.Минобороны Армении сообщило в среду, что вооруженные силы Азербайджана попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и и. о. главы МИД Армении Ара Айвазян. И. о. премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.В субботу вице-премьер выложил в Facebook фотографию, где он снялся на фоне водоема, заявив, что сфотографировался у Черного озера. Пользователи выразили сомнение, что съемки сделаны именно там."Распространяемые слухи о том, что местом нашего посещения было не Черное озеро, а какое-то болото, — очередная дезинформация. Целью нашего визита и обнародование информации о нем было положить конец спекуляциям и четко констатировать, что окрестности Черного озера находятся под контролем армянских вооруженных сил. Более того, как ранее заявляло Министерство обороны, азербайджанские ВС пытались обеспечить позиционное продвижение, однако, как вся территория, так и военнослужащие (Азербайджана. — Прим. ред.) и пути их обеспечения находятся под контролем армянских ВС", — написал Авинян в Facebook.

https://ria.ru/20210515/armeniya-1732463784.html

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минобороны армении, азербайджан, армения, в мире