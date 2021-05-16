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МИД Азербайджана прокомментировал ситуацию на границе с Арменией
МИД Азербайджана прокомментировал ситуацию на границе с Арменией
Азербайджан предпринимает соответствующие шаги для нормализации ситуации на границе с Арменией, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T08:11
2021-05-16T08:11
2021-05-16T14:39
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БАКУ, 16 мая — РИА Новости. Азербайджан предпринимает соответствующие шаги для нормализации ситуации на границе с Арменией, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности главы МИД Армении Ара Айвазян. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике."Как известно, как только возникла напряженность на границе, руководство Госпогранслужбы Азербайджана немедленно посетило регион и начало переговоры с пограничниками противоположной стороны. Принимаются соответствующие шаги для нормализации ситуации", — заявила Абдуллаева.Баку, по словам Абдуллаевой, "призывает политические и военные круги Армении признать реальность межгосударственного пограничного режима вдоль международной границы, не допускать необоснованного обострения ситуации в регионе и конструктивно решать пограничные вопросы с азербайджанской стороной по двусторонним каналам".
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азербайджан, армения, в мире
БАКУ, 16 мая — РИА Новости. Азербайджан
предпринимает соответствующие шаги для нормализации ситуации на границе с Арменией
, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана
Лейла Абдуллаева.
Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности главы МИД Армении Ара Айвазян. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике.
"Как известно, как только возникла напряженность на границе, руководство Госпогранслужбы Азербайджана немедленно посетило регион и начало переговоры с пограничниками противоположной стороны. Принимаются соответствующие шаги для нормализации ситуации", — заявила Абдуллаева.
Баку, по словам Абдуллаевой, "призывает политические и военные круги Армении признать реальность межгосударственного пограничного режима вдоль международной границы, не допускать необоснованного обострения ситуации в регионе и конструктивно решать пограничные вопросы с азербайджанской стороной по двусторонним каналам".