https://ria.ru/20210516/granitsa-1732495094.html

МИД Азербайджана прокомментировал ситуацию на границе с Арменией

МИД Азербайджана прокомментировал ситуацию на границе с Арменией

Азербайджан предпринимает соответствующие шаги для нормализации ситуации на границе с Арменией, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T08:11

2021-05-16T08:11

2021-05-16T14:39

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армения

в мире

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БАКУ, 16 мая — РИА Новости. Азербайджан предпринимает соответствующие шаги для нормализации ситуации на границе с Арменией, заявила РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.Минобороны Армении сообщило в среду, что азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы "по уточнению границ" на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Инцидент на границе обсудили в среду глава МИД России Сергей Лавров и исполняющий обязанности главы МИД Армении Ара Айвазян. Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян в ходе телефонного разговора сообщил президенту России Владимиру Путину о своем поручении обратиться за консультациями в ОДКБ в связи с ситуацией в Сюнике."Как известно, как только возникла напряженность на границе, руководство Госпогранслужбы Азербайджана немедленно посетило регион и начало переговоры с пограничниками противоположной стороны. Принимаются соответствующие шаги для нормализации ситуации", — заявила Абдуллаева.Баку, по словам Абдуллаевой, "призывает политические и военные круги Армении признать реальность межгосударственного пограничного режима вдоль международной границы, не допускать необоснованного обострения ситуации в регионе и конструктивно решать пограничные вопросы с азербайджанской стороной по двусторонним каналам".

https://ria.ru/20210515/armeniya-1732463784.html

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азербайджан, армения, в мире