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В Роттердаме стартовало Евровидение
В Роттердаме стартовало Евровидение
В Роттердаме началась церемония чествования стран — участниц песенного конкурса Евровидение "Бирюзовая дорожка", сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T22:50
2021-05-16T23:48
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РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 16 мая — РИА Новости. В Роттердаме началась церемония чествования стран — участниц песенного конкурса Евровидение "Бирюзовая дорожка", сообщил корреспондент РИА Новости.Традиционное дефиле участников проходит в круизном терминале города.Российская певица Манижа выбрала для выхода на дорожку красный шелковый комбинезон с расклешенными брюками, парчовую мантию с крупным узором и оранжевый кокошник необычной формы.Однако на церемонии появятся далеко не все участники конкурса. На дорожку не выйдут представители Польши и Исландии, так как в их командах выявили коронавирус. Теперь все члены делегаций обязаны пройти ПЦР-тест и уйти на самоизоляцию."В качестве меры предосторожности делегации Румынии и Мальты не примут участия в мероприятии "Бирюзовая дорожка" из-за двух ранее зарегистрированных положительных COVID-тестов у членов других делегаций, проживающих в том же отеле", — добавили в пресс-службе Евровидения.Кроме этого, делегация Австралии вообще не смогла добраться до Нидерландов из-за особенностей поездок в условиях пандемии.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа, российская певица родом из Таджикистана, выступит на нем с песней Russian Woman.
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евровидение-2021, евровидение, румыния, исландия, нидерланды, в мире

В Роттердаме стартовало Евровидение

22:50 16.05.2021 (обновлено: 23:48 16.05.2021)
 
© Фото : EurovisionЕвровидение 2021
Евровидение 2021 - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© Фото : Eurovision
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РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 16 мая — РИА Новости. В Роттердаме началась церемония чествования стран — участниц песенного конкурса Евровидение "Бирюзовая дорожка", сообщил корреспондент РИА Новости.
Традиционное дефиле участников проходит в круизном терминале города.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный конкурс песни "Евровидение-2021"
Международный конкурс песни Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Международный конкурс песни "Евровидение-2021"
Российская певица Манижа выбрала для выхода на дорожку красный шелковый комбинезон с расклешенными брюками, парчовую мантию с крупным узором и оранжевый кокошник необычной формы.
Однако на церемонии появятся далеко не все участники конкурса. На дорожку не выйдут представители Польши и Исландии, так как в их командах выявили коронавирус. Теперь все члены делегаций обязаны пройти ПЦР-тест и уйти на самоизоляцию.
"В качестве меры предосторожности делегации Румынии и Мальты не примут участия в мероприятии "Бирюзовая дорожка" из-за двух ранее зарегистрированных положительных COVID-тестов у членов других делегаций, проживающих в том же отеле", — добавили в пресс-службе Евровидения.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМеждународный конкурс песни Евровидение-2021
Международный конкурс песни Евровидение-2021 - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Международный конкурс песни Евровидение-2021
Кроме этого, делегация Австралии вообще не смогла добраться до Нидерландов из-за особенностей поездок в условиях пандемии.
Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа, российская певица родом из Таджикистана, выступит на нем с песней Russian Woman.
 
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