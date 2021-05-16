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В Роттердаме стартовало Евровидение
В Роттердаме стартовало Евровидение
В Роттердаме началась церемония чествования стран — участниц песенного конкурса Евровидение "Бирюзовая дорожка", сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T22:50
2021-05-16T22:50
2021-05-16T23:48
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РОТТЕРДАМ (Нидерланды), 16 мая — РИА Новости. В Роттердаме началась церемония чествования стран — участниц песенного конкурса Евровидение "Бирюзовая дорожка", сообщил корреспондент РИА Новости.Традиционное дефиле участников проходит в круизном терминале города.Российская певица Манижа выбрала для выхода на дорожку красный шелковый комбинезон с расклешенными брюками, парчовую мантию с крупным узором и оранжевый кокошник необычной формы.Однако на церемонии появятся далеко не все участники конкурса. На дорожку не выйдут представители Польши и Исландии, так как в их командах выявили коронавирус. Теперь все члены делегаций обязаны пройти ПЦР-тест и уйти на самоизоляцию."В качестве меры предосторожности делегации Румынии и Мальты не примут участия в мероприятии "Бирюзовая дорожка" из-за двух ранее зарегистрированных положительных COVID-тестов у членов других делегаций, проживающих в том же отеле", — добавили в пресс-службе Евровидения.Кроме этого, делегация Австралии вообще не смогла добраться до Нидерландов из-за особенностей поездок в условиях пандемии.Международный конкурс "Евровидение", отмененный в 2020 году из-за коронавируса, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме. Манижа, российская певица родом из Таджикистана, выступит на нем с песней Russian Woman.
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евровидение-2021, евровидение, румыния, исландия, нидерланды, в мире