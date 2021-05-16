https://ria.ru/20210516/ekologiya-1732495276.html
Экологическая партия "Зеленых" назначила нового председателя
Экологическая партия "Зеленых" назначила нового председателя
Новым председателем Российской экологической партии "Зеленые" избран Андрей Нагибин, ранее возглавлявший общественную организацию "Зеленый патруль"... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T08:18
2021-05-16T08:18
2021-05-16T08:18
россия
арктика
экология
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Новым председателем Российской экологической партии "Зеленые" избран Андрей Нагибин, ранее возглавлявший общественную организацию "Зеленый патруль". Внеочередной съезд партии состоялся в 15 мая, в нем приняло участие 80 делегатов из 53 регионов, сообщает пресс-служба организации.По словам Нагибина, сегодня в России существует множество разнонаправленных движений в области охраны окружающей среды, и именно партия "Зелёные" должна возглавить экологическую повестку с учетом всех требований существующих движений и инициатив. "Надо признать, что изменение климата происходит, и к этому мы должны быть готовы. Необходимо минимизировать результаты нашей жизнедеятельности на состояние окружающей среды. Напрямую с климатом связана арктическая повестка, которая не с каждым годом, а с каждым месяцем становится всё более актуальной", – цитирует председателя пресс-служба партии.Нагибин состоит в партии с 2003 года, тогда он возглавил сахалинское региональное отделение.
https://ria.ru/20210504/sibgmu-1730651200.html
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россия, арктика, экология
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Новым председателем Российской экологической партии "Зеленые" избран Андрей Нагибин, ранее возглавлявший общественную организацию "Зеленый патруль". Внеочередной съезд партии состоялся в 15 мая, в нем приняло участие 80 делегатов из 53 регионов, сообщает пресс-служба организации.
По словам Нагибина, сегодня в России существует множество разнонаправленных движений в области охраны окружающей среды, и именно партия "Зелёные" должна возглавить экологическую повестку с учетом всех требований существующих движений и инициатив.
"Надо признать, что изменение климата происходит, и к этому мы должны быть готовы. Необходимо минимизировать результаты нашей жизнедеятельности на состояние окружающей среды. Напрямую с климатом связана арктическая повестка, которая не с каждым годом, а с каждым месяцем становится всё более актуальной", – цитирует председателя пресс-служба партии.
Нагибин состоит в партии с 2003 года, тогда он возглавил сахалинское региональное отделение.