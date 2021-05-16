https://ria.ru/20210516/dtp-1732560418.html

Под Ульяновском один человек погиб в ДТП с фурой и двумя грузовиками

Под Ульяновском один человек погиб в ДТП с фурой и двумя грузовиками

Водитель фуры погиб после столкновения с двумя грузовыми автомобилями на трассе М-5 "Урал" в Ульяновской области, сообщила пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T23:33

2021-05-16T23:33

2021-05-16T23:33

алексей русских

ульяновская область

происшествия

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САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Водитель фуры погиб после столкновения с двумя грузовыми автомобилями на трассе М-5 "Урал" в Ульяновской области, сообщила пресс-служба УМВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла днем 16 мая на 782-м километре трассы М-5 "Урал" в Николаевском районе Ульяновской области, водитель фуры Scania выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Камазом". После этого, по информации УМВД, фура столкнулась с грузовым автомобилем DAF и съехала в кювет."В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Scania. Один человек погиб - водитель фуры Scania", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы правительства региона, врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских дал поручение оказать материальную и психологическую помощь семье погибшего.

https://ria.ru/20210516/dtp-1732540600.html

ульяновская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей русских, ульяновская область, происшествия