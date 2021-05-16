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Под Ульяновском один человек погиб в ДТП с фурой и двумя грузовиками
Под Ульяновском один человек погиб в ДТП с фурой и двумя грузовиками
Водитель фуры погиб после столкновения с двумя грузовыми автомобилями на трассе М-5 "Урал" в Ульяновской области, сообщила пресс-служба УМВД по региону. РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T23:33
2021-05-16T23:33
алексей русских
ульяновская область
происшествия
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САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Водитель фуры погиб после столкновения с двумя грузовыми автомобилями на трассе М-5 "Урал" в Ульяновской области, сообщила пресс-служба УМВД по региону.По предварительным данным полиции, авария произошла днем 16 мая на 782-м километре трассы М-5 "Урал" в Николаевском районе Ульяновской области, водитель фуры Scania выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Камазом". После этого, по информации УМВД, фура столкнулась с грузовым автомобилем DAF и съехала в кювет."В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Scania. Один человек погиб - водитель фуры Scania", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы правительства региона, врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских дал поручение оказать материальную и психологическую помощь семье погибшего.
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алексей русских, ульяновская область, происшествия

Под Ульяновском один человек погиб в ДТП с фурой и двумя грузовиками

23:33 16.05.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области
Автомобиль скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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САМАРА, 16 мая - РИА Новости. Водитель фуры погиб после столкновения с двумя грузовыми автомобилями на трассе М-5 "Урал" в Ульяновской области, сообщила пресс-служба УМВД по региону.
По предварительным данным полиции, авария произошла днем 16 мая на 782-м километре трассы М-5 "Урал" в Николаевском районе Ульяновской области, водитель фуры Scania выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Камазом". После этого, по информации УМВД, фура столкнулась с грузовым автомобилем DAF и съехала в кювет.
"В результате ДТП произошло возгорание автомобиля Scania. Один человек погиб - водитель фуры Scania", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы правительства региона, врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских дал поручение оказать материальную и психологическую помощь семье погибшего.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.05.2021
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Алексей РусскихУльяновская областьПроисшествия
 
 
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