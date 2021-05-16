https://ria.ru/20210516/dtp-1732540600.html
Под Саратовом четыре человека погибли в ДТП с фурой
Под Саратовом четыре человека погибли в ДТП с фурой
Легковой автомобиль врезался в фуру в воскресенье на трассе в Саратовской области, в результате погибли двое взрослых и двое детей, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.05.2021
2021-05-16T18:07
2021-05-16T18:07
2021-05-16T18:07
нижний новгород
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саратов
происшествия
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САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в фуру в воскресенье на трассе в Саратовской области, в результате погибли двое взрослых и двое детей, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.ДТП произошло около 17.20 (16.20 мск) на 535-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов у села Седовка Петровского района Саратовской области.На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства выясняются, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20210515/dtp-1732429469.html
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нижний новгород, саратовская область, саратов, происшествия