https://ria.ru/20210516/dtp-1732540600.html

Под Саратовом четыре человека погибли в ДТП с фурой

Под Саратовом четыре человека погибли в ДТП с фурой

Легковой автомобиль врезался в фуру в воскресенье на трассе в Саратовской области, в результате погибли двое взрослых и двое детей, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.05.2021

2021-05-16T18:07

2021-05-16T18:07

2021-05-16T18:07

нижний новгород

саратовская область

саратов

происшествия

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САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Легковой автомобиль врезался в фуру в воскресенье на трассе в Саратовской области, в результате погибли двое взрослых и двое детей, сообщили журналистам в пресс-службе областного управления ГИБДД.ДТП произошло около 17.20 (16.20 мск) на 535-м километре автодороги Нижний Новгород - Саратов у села Седовка Петровского района Саратовской области.На месте работают сотрудники ГИБДД, все обстоятельства выясняются, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20210515/dtp-1732429469.html

нижний новгород

саратовская область

саратов

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, саратовская область, саратов, происшествия